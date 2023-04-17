$81.63+0.1289.66-0.50
1 час назад

Под картиной эпохи Возрождения нашли неизвестный портрет

Мир24

Ученые с помощью синхротронной техники обнаружили неизвестный портрет под картиной эпохи Возрождения. Исследование провели реставраторы из Художественной галереи Нового Южного Уэльса (Австралия).

Под картиной эпохи Возрождения нашли неизвестный портрет
Фото: Мир24Мир24

Портрет «Козимо I Медичи в доспехах» принадлежал кисти Аньоло ди Козимо, известного как Бронзино. Козимо I Медичи являлся Великим герцогом Тосканским в 1537-1569 годах.

Ученые просканировали портрет с помощью рентгенофлуоресцентной микроскопии (XFM). Эта техника все чаще применяется для анализа музейных работ, поскольку позволяет выявлять следы металлов в пигментных красках, не повреждая полотно.

Анализ показал, что в красках картины содержатся ртуть (входит в состав красного пигмента вермиллиона), медь (содержится в азурите), олово (необходимо для создания свинцово-оловянно-желтого цвета), железо (присутствует в охре) и марганец (в умбре), а также микроэлементы, в частности, мышьяк.

Кроме того, ученые обнаружили, что под портретом изображена некая фигура. По их мнению, она могла представлять собой наброски для другой картины мастера – «Портрета молодого человека». Сейчас это полотно находится в музее в Канзасе, сообщает The Burlington Magazine.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий