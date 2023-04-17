Под картиной эпохи Возрождения нашли неизвестный портрет

Ученые с помощью синхротронной техники обнаружили неизвестный портрет под картиной эпохи Возрождения. Исследование провели реставраторы из Художественной галереи Нового Южного Уэльса (Австралия).
Портрет «Козимо I Медичи в доспехах» принадлежал кисти Аньоло ди Козимо, известного как Бронзино. Козимо I Медичи являлся Великим герцогом Тосканским в 1537-1569 годах.
Ученые просканировали портрет с помощью рентгенофлуоресцентной микроскопии (XFM). Эта техника все чаще применяется для анализа музейных работ, поскольку позволяет выявлять следы металлов в пигментных красках, не повреждая полотно.
Анализ показал, что в красках картины содержатся ртуть (входит в состав красного пигмента вермиллиона), медь (содержится в азурите), олово (необходимо для создания свинцово-оловянно-желтого цвета), железо (присутствует в охре) и марганец (в умбре), а также микроэлементы, в частности, мышьяк.
Кроме того, ученые обнаружили, что под портретом изображена некая фигура. По их мнению, она могла представлять собой наброски для другой картины мастера – «Портрета молодого человека». Сейчас это полотно находится в музее в Канзасе, сообщает The Burlington Magazine.