Под картиной эпохи Возрождения нашли неизвестный портрет

Ученые с помощью синхротронной техники обнаружили неизвестный портрет под картиной эпохи Возрождения. Исследование провели реставраторы из Художественной галереи Нового Южного Уэльса (Австралия).

Фото: Мир24 Мир24

Портрет «Козимо I Медичи в доспехах» принадлежал кисти Аньоло ди Козимо, известного как Бронзино. Козимо I Медичи являлся Великим герцогом Тосканским в 1537-1569 годах.

Ученые просканировали портрет с помощью рентгенофлуоресцентной микроскопии (XFM). Эта техника все чаще применяется для анализа музейных работ, поскольку позволяет выявлять следы металлов в пигментных красках, не повреждая полотно.

Анализ показал, что в красках картины содержатся ртуть (входит в состав красного пигмента вермиллиона), медь (содержится в азурите), олово (необходимо для создания свинцово-оловянно-желтого цвета), железо (присутствует в охре) и марганец (в умбре), а также микроэлементы, в частности, мышьяк.