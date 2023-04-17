Пожилая женщина сорвала джекпот и купила пентхаус в доме престарелых

Пожилая жительница графства Кент, Великобритания, сорвала джекпот в лотерею и купила в доме престарелых пентхаус, который оснастила самой современной техникой. Об этом сообщает Kent Live.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

83-летняя Шейла Гарретт получила приз в 500 тысяч фунтов (50,4 миллиона рублей). Она рассказала, что танцевала от радости, когда узнала о выигрыше. Пенсионерка планировала приобрести бунгало, но изменила решение, узнав, что верхняя квартира комплекса для пожилых, в котором она жила, выставлена на продажу.

Женщина потратила более 60 тысяч фунтов (шесть миллионов рублей) на ремонт, и сделала квартиру светлой и просторной, также оснастив ее современной техникой. Гарретт сама выбирала все детали отделки квартиры.

Британка уверена, что в будущем снова сможет выиграть лотерею. Она рассказала, что после следующего выигрыша хочет приобрести пентхаус в Тампе, штат Флорида, и летать на частном самолете.

Гарретт призналась, что любит дорогие вещи с тех пор, как в молодости долгое время жила в США и работала туристическим гидом в казино.

«Мне нравится смотреть на выражения лиц гостей, когда они впервые приходят ко мне. Мой дом уж точно не похож на дом среднестатистической бабушки, с фотографиями всех детей на стенах и загромождающими пространство украшениями», — похвасталась она. Женщина разместила фотографии семьи на заставке современного телевизора, который дублирует экран компьютера.

Недавно британка летала первым классом во Флориду, чтобы встретиться с друзьями и семьей.