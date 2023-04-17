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1 час назад

Сколько денег заработал Высоцкий в США

Русская семерка

В 1979 году Владимир Высоцкий отправился на гастроли в США. Позже сам бард вспоминал, что заработал за ту поездку больше, чем за всю жизнь. Интересно, сколько, и на что эти средства были потрачены…

Сколько денег заработал Высоцкий в США
Фото: Русская семеркаРусская семерка

За океан для лечения

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Конечно, официально Высоцкий отправлялся в США вовсе не с гастрольным туром. В МИД он заявил, что его жена Мария Влади нуждается в лечении, а он едет за океан сопровождающим. Хотя, конечно, в КГБ работали не дураки, и об истинной причине поездки Владимира Семеновича, скорее всего, догадывались. Но решили не препятствовать. Тем более, что человек видный, а на носу — Московская олимпиада — международные скандалы точно были ни к чему.

Гастроли в синагоге

Изначально Высоцкий планировал дать ряд полулегальных концертов в американских синагогах — так получалось дешевле. Но в итоге решил не пятнать себя «еврейским следом». Тем более, что происхождение певца и без того доставляло ему немало сложностей в СССР. Поэтому концерты в итоге проводились в колледжах. За две недели Высоцкий выступил несколько раз — все концерты прошли с огромным успехом. Кругленькая сумма Говоря о деньгах, заработанных певцом во время гастрольного тура в Америке, источники несколько расходятся, называя сумму в 30-35 тысяч долларов. Кроме того, были и другие заработки — около 3 тысяч Высоцкий получил за интервью в передаче «Шестьдесят минут» на телеканале СВS. Это выступление известно фразой певца, где он назвал себя «не диссидентом, а поэтом». Возможно были и другие мероприятия, за которые Владимир Семенович также получал деньги — доподлинно нам не известно.

Дорогостоящее «лечение»

По приезду Высокого вызвали «куда следует» — разговор с представителями КГБ состоялся в гостинице «Белград». Там певца спросили о судьбе заработанных на гастролях денег. ««А вы знаете, сколько стоит лечение в Америке?», — ответил он, не желая отказываться от «легенды». Впрочем, беседа была скорее формальной и отчасти профилактической — действительно наказывать певца никто не собирался.

Судьба гонорара

Что касается настоящей судьбы денег, то тут мнения расходятся. Кто-то говорит, что певец потратил их на новенький «Мерседес» и драгоценности для жены. Ну а Федор Раззаков непрозрачно намекает, что Высоцкий спустил деньги на наркотики, так как к тому времени уже испытывал зависимость. Впрочем, крупных заметных покупок могло и вовсе не быть — Владимир Семенович привык жить на широкую ногу, а потому тратил деньги зачастую не задумываясь на всякую ерунду…

Истории,Федор Раззаков,
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