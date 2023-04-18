Когда встают уши у немецкой овчарки

По стандарту Международной кинологической федерации (FCI) уши у собак породы немецкая овчарка должны быть стоячими, чтобы ушные раковины смотрели вперед и были параллельны друг другу. Обычно уже к полугоду у щенка «ушки на макушке». Но что делать, если этого не происходит? Мы расскажем, как помочь ушкам немецкой овчарки встать.

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Екатерина Вильтовская – ветеринарный врач общей практики

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Анатомия уха овчарки

Ухо состоит из хрящевой ткани, к которой крепятся мышцы, приводящие ухо в движение. У новорожденного щенка породы немецкая овчарка хрящевая ткань мягкая и слабая, но она постепенно развивается и преобразуется в хрящевую пластину. Та, в свою очередь, покрывается надхрящницей — питательной соединительной тканью. Надхрящница, усеянная сосудами и капиллярами, необходима, чтобы сам хрящ получал питание. Она должна «достроить» хрящевые ткани питомца новыми клетками, и именно от этого достраивания раковина крепнет, плотнеет — и уши у собаки встают.

Клетки хрящевой ткани производят особый белок — коллаген. От его количества зависит:

прочность тканей;

их эластичность.

Чем больше коллагена вырабатывает хрящевая ткань, тем плотнее становятся уши.

До 4 месяцев хрящевая ткань и надхрящница активно работают, вырабатывают коллаген, поэтому уши у щенка немецкой овчарки на этом этапе развития такие большие, непропорциональные для его головы, как будто сформированы «на вырост». А так и есть! Примерно к 5 месяцам рост хрящевой ткани у собаки этой породы останавливается, когда достигает необходимой плотности.

Когда начинают вставать уши у немецкой овчарки?

Приподниматься уши у представителей этой породы начинают в период с 5 до 16 недель, чаще всего с 3 месяцев, и если в этом возрасте они все еще полностью провисшие и лежат по бокам, то стоит начать профилактику. В возрасте 6-8 месяцев они должны полностью встать. Если уши немецкой овчарки очень мягкие, они могут развиваться медленнее, и вставать не к полугоду, а к году. В целом 9-10 месяцев — крайний срок постановки ушей для представителей этой породы.

Первый признак верного развития ушей у щенков немецкой овчарки — они становятся крупными и тяжелыми. Поднятие начинается «домиком», также часто уши встают с заваливанием на одну сторону.

Профилактика для становления

Чтобы хрящ и надхрящница формировались правильно, необходимо:

Обеспечить надлежащее питание для клеток. Для этого нужно подобрать для щенка немецкой овчарки сбалансированный корм, в котором достаточное количество белка и других важных питательных веществ. При этом их не должно быть в избытке, ведь это тоже негативно отражается на формировании хрящевой, костно-мышечной системах. Улучшить кровоснабжение. Кровь — «поставщик» питательных веществ в надхрящницу, а оттуда — в хрящевую ткань. Усилить кровоснабжение поможет сбалансированное питание и достаточный уровень активности питомца. Однако физические нагрузки не должны быть чересчур интенсивными, пока опорно-двигательная система собаки развивается. Периодически осматривать уши немецкой овчарки. Когда уши встают, следите за изгибом — он должен быть плавным, дугообразным. А если образуется угол, то это предвестник залома. Возможно, потребуется принять меры, например, делать массаж.

До 3 месяцев у щенка немецкой овчарки не должно быть стоячих кончиков ушей: у овчарок это может говорить о несбалансированном питании. В таком случае необходимо проконсультироваться с ветеринарным врачом и подобрать сбалансированный рацион для своей собаки.

Причины, по которым уши не встают

Провисание ушей редко бывает врожденным у собак немецкой овчарки. Чаще всего уши не встают по причине недостаточной прочности хрящевой ткани. Мягкий хрящ не выдерживает своего веса и падает, вместо того чтобы выпрямляться.

Причины неплотной хрящевой ткани, из-за которой не встают уши у немецкой овчарки, могут быть следующими:

Травмы ушных раковин (родовые, приобретенные)

Это могут быть ушибы, легкие укусы другой собаки в игре, гематомы, родовые заломы, подвывихи. Даже легкая травма может приводить к спазму сосудов на каком-то участке ушной раковины.

Болезни ушей и инфекции

Например, отиты, ушной клещ, воспаления, аллергии. Перенесенные инфекции могут значительно замедлять развитие щенка овчарки, хрящевая ткань может формироваться медленней или вовсе остановиться в росте.

Наследственные гормональные нарушения

Различные нарушения могут приводить к сбою в формировании тканей.

Неблагоприятные условия содержания и стресс

Если щенок овчарки живет в вольере, то зимние холода и летняя жара могут вызывать спазмы мелких сосудов надхрящницы. А гормон стресса кортизол блокирует формирование новых клеток, может ухудшать кровоснабжение и баланс кальция в организме молодой собаки. Все это замедляет рост хрящевой ткани ушей.

Недостаточный уровень активности

Движение укрепляет иммунитет, эндокринную систему молодой собаки, развивает мышцы, которые в том числе поддерживают уши у питомцев этой породы.

Дефицит некоторых питательных веществ

Например, при дефиците белка снижается выработка коллагена. Недостаток коллагена часто приводит к размягчению ткани. То есть даже небольшие дефициты некоторых питательных веществ у собаки приводят к состоянию атипичного хряща (о нем ниже).

Подробнее стоит рассказать про атипичный хрящ. Это явление часто встречается у щенков немецкой овчарки после того, как уши встали, а потом упали. Его суть в нарушении структуры тканей ушей: атипичный хрящ имеет неоднородную структуру, он где-то плотный, где-то мягкий, поэтому мягкие и тяжелые волокна переламываются, провисают, образуя заломы или рубцы. Диагноз ставится ветеринарным врачом на основании осмотра и обследования.

Также уши могут падать или не вставать ввиду генетических особенностей конкретной собаки.

Что делать, если уши встали, а потом упали:

Подождать. Уши у питомцев этой породы могут встать сами! Если собаке уже 9-10 месяцев, а хрящевая ткань все еще слабая и не может держать ухо вертикально, то стоит обратиться за консультацией к ветеринарному врачу. Восполнить дефицит питательных веществ — для этого необходимо кормить щенка качественным и сбалансированным рационом. Подклеить ухо. Если после 5 месяцев они так и не встают, то нужна подклейка, о чем мы поговорим ниже.

Что делать, если уши не встают?

Как определить, может ли ухо встать само или стоит обратиться за помощью?

Если вы видели, что ваш щенок немецкой овчарки в возрасте до полугода может ситуативно поднимать уши — например, когда лает или слышит внезапный шум, — то скорее всего они встанут сами после полной смены зубов, даже если сейчас пока не подняты.

Помочь поставить уши животному точно необходимо в следующих случаях:

Ушки совсем не встают, заваливаются у основания, лежат на боку, хотя щенку уже 4-5 месяцев. Уже есть или начинается залом. Выглядит как истончение поперек уха. При неоднородной плотности и наличии слабых участков ткани ниже верхней трети уха. Визуально залома может не быть, но ухо сгибается, а не стоит. В месте сгиба постепенно появится залом, если не предпринять меры.

В первую очередь нужно провести диагностику состояния организма собаки. Обратиться к ветеринарному врачу и пройти обследование. По результатам обследования ветеринарный врач может порекомендовать сменить рацион собаки.

Для правильного формирования костной и хрящевой ткани важно обеспечить животное кормом, разработанным специально для щенков немецкой овчарки — он содержит необходимые питательные вещества для поддержания гармоничного развития всего организма. Если вы кормите свою собаку рационами домашнего приготовления, стоит проконсультироваться с ветеринарным врачом о том, какие продукты можно добавить в питание для укрепления хрящевой ткани.

А также нужен хороший уход: отсутствие стрессовых факторов, чрезмерного холода или жары.

Чтобы ушные мышцы щенка немецкой овчарки развивались и поднимали уши естественным путем, создавайте для собаки стимулы: больше разговаривайте, издавайте интересные звуки, свист, подзывайте, давайте ей грызть специальные игрушки, поскольку тренировка челюстных и височных мышц тоже помогает поддерживать уши питомцев в вертикальном положении.

Также стоит исследовать ушной хрящ и определить слабые участки и неоднородную структуру. Для этого прощупайте ухо щенка овчарки: если при пальпации чувствуется более тонкая или «жидкая» ткань, то хрящевой ткани не хватает плотности.

Как правило, заломы появляются в нижней части уха. Бывает, что хрящевая ткань утолщается, и появляется складка, а заломов пока нет — но могут появиться, если ничего не делать. Все это можно предвидеть, осмотрев и прощупав ухо питомца.

Способы постановки

Первый способ — массаж. Между большим и указательным пальцем уши собаки очень аккуратно разминаются от основания к кончику, по 5 минут 3-4 раза в день. Это улучшает кровоснабжение и позволяет хрящевой ткани набирать плотность. Нельзя разминать стык уха с черепом, только саму раковину. Массаж эффективен, и часто помогает уже через пару недель.

Если собаке исполнилось уже 5 месяцев, а уши полностью опущены или направлены в стороны, то можно сделать проклейку. Если ухо встает хотя бы наполовину, то не спешите с искусственной постановкой, чтобы не нарушить естественный подъем.

Второй способ — подклейка ушей. Есть несколько важных правил подклейки:

Слабая хрящевая ткань держаться вертикально не сможет! Поэтому все методы постановки нужно комбинировать с корректированием питания. При появлении первых результатов подклейки не убирайте «заплатку». Ушки питомца встают, но первое время будут оставаться слабыми, и если закончить раньше времени, то могут снова упасть. Крупные и тяжелые уши нужно клеить аккуратно и наблюдать, поскольку подклейка может вызывать опрелости и экзему. Манипуляции по подклейке должен делать опытный специалист, поэтому начинающим собаководам лучше обратиться в ветеринарную клинику.

Не используйте для подклейки ушей скотч или изоленту, они вредят здоровью собаки!

Использовать для подклейки ушей можно только нетоксичные составы. Получить более подробную информацию о подходящих материалах можно у ветеринарного врача. Он также даст пошаговую инструкцию, которая поможет вам правильно сделать подклейку ушей питомца.

Ушки немецкой овчарки часто встают именно домиком, поэтому склейка их по такой форме соответствует стандарту, они встают как бы естественно.

Проклейку следует держать до тех пор, пока ветеринарный врач не сообщит о готовности ушек вашей собаки стоять самостоятельно. Если вдруг они расклеились, нужно просто повторить процедуру — тяжелые уши у щенка овчарки часто требуют повторного склеивания.

Есть еще один метод постановки — он заключается в установке поддерживающего элемента в ушную раковину щенка и его закреплении с помощью специального самофиксирующегося эластичного бинта для поддержания в положении стоя. Для этого понадобится:

указанный выше самофиксирующийся эластичный бинт;

кусочек поролона или картона по размеру ушей.

Если использовать пластырь вместо бинта, то есть вероятность появления опрелостей у щенка, поскольку кожа под обмоткой пластырем хуже дышит.

Чтобы избежать опрелостей у собаки этой породы, можно не заматывать пластырем, а закреплять поролон или специальные вставки для ушей собаки (можно спросить о них в зоомагазинах) самофиксирующимся бинтом.

Что делать, когда уши встали?

Поздравляем! Теперь нужно поддерживать здоровье собаки с помощью качественного питания и достаточного уровня активности, а также придерживаться рекомендаций ветеринарного врача по уходу за щенками породы немецкая овчарка.