Похороны в СССР: сколько они стоили для обычных людей

В 1918 году советская власть приняла декрет Совнаркома «О кладбищах и похоронах», который устанавливал для всех граждан «одинаковые похороны». Имелось в виду уничтожение конфессиональных и сословных различий, которые имели место в царской России, и выражались в том, что мусульман, иудеев и последователей других религий не хоронили вместе с христианами. Кроме того, как известно, некоторых лиц, например, самоубийц, и вовсе не полагалось хоронить на общем кладбище.
Декрет Совнаркома устанавливал всеобщее равенство «в смерти», отменив также и плату за место на кладбище. Декрет гарантировал бесплатное погребение для пенсионеров и тех, кто находится на обеспечении в богадельнях и инвалидных домах, и т.д. Всех остальных должны были хоронить родственники «по таксе, устанавливаемой местным Советом Депутатов».
Жизнь, впрочем, очень скоро показала, что полное равенство недостижимо.
Как ни старалась новая власть уравнять всех, но в первые же годы существования советского государства стало ясно, что все равны, но некоторые все же «равнее» других. Похороны видных партийных руководителей на протяжении всего существования СССР в идеологических целях обставлялись очень пышно. Появились элитарные места захоронений: Марсово поле в Ленинграде, Красная площадь в Москве. На кладбищах провинциальных городов существовало негласное правило хоронить «начальство» на центральных аллеях, в «первом ряду» и т.п.
Религиозная символика на захоронениях не была принята, особенно, в первые годы советской власти. Вплоть до эпохи позднего СССР на надгробиях часто можно было увидеть звезды вместо крестов, иногда – серп и молот и даже герб страны. Впрочем, уже после войны кладбища в регионах, где проживали люди разных вероисповеданий, стали делиться по конфессиональному признаку.
Но все же главные отличия в похоронах рядовых жителей СССР были вызваны не партийной и не религиозной принадлежностью, а уровнем материального достатка.
Как уже было сказано, земля на кладбище выделялась бесплатно. На этом все бесплатные блага и заканчивались.
Самое первое, что требовалось, когда умирал человек – заказать гроб. Это можно было сделать в специальных отделах коммунальных хозяйств, которые занимались ритуальными услугами. В разные годы цены были, естественно, разные, но в эпоху позднего СССР сосновый гроб (обитый тканью) в регионах стоил до 19 рублей, в Москве – до 25 рублей.
Выкопать могилу на одном из столичных кладбищ можно было по прейскуранту ритуальной конторы. Стоило это примерно столько же, сколько и гроб. Однако, родные могли выполнить эту работу сами или нанять «копачей». Именно так обычно и поступали в провинции. «Копачи» брались выкопать могилу за бутылку водки или две (стоимость бутылки около 3 рублей).
Следующая важная часть затрат – катафалк. В СССР их роль до 60-х годов, а иной раз и позже, выполняли грузовики. Кузов застилали лапником, иногда стелили ковер или дорожку, посередине ставили гроб, вокруг – табуретки для ближайших родственников. Позднее на смену грузовикам пришел автобус ПАЗ-652, оборудованный сзади специальными дверцами. Нанять автомобиль было непросто. Дело не только в деньгах (водитель иногда просил не меньше десяти рублей). Машины были не во всех организациях, нужно было искать знакомых и договариваться. Впрочем, на помощь, как правило, приходило предприятие, где работал покойный. В таких случаях за машину платить не приходилось.
Оркестр. Нанимали его далеко не всегда, однако, если хоронили «статусно», без музыкантов, кое-как играющих траурный марш Шопена, было не обойтись. Музыка оплачивалась из расчета от 3 до 5 рублей на одного оркестранта, а их было не менее десятка.
И, наконец, поминки. Заказать поминальный обед в ресторане или в кафе тогда тоже было не всегда возможно. Точек питания было значительно меньше, чем сейчас, и система их работы не всегда позволяла гибко перестроить график и закрыть обеденный зал «на спецобслуживание». Если завод, где работал покойный, не предоставлял для этих целей столовую, то поминки устраивали дома. Бюджет их определялся количеством приглашенных. Готовкой занимались члены семьи и родственники. В зависимости от степени пышности поминального обеда, стоимость блюд на одного едока могла быть до 3-4 рублей. Водки брали обычно из расчета одна бутылка на одного-двух человек.
Поминки были многолюдными, иногда до сотни человек. Так что, это была едва ли не главная статья расходов.
Финальная часть расходов – памятник. Стоимость памятников различалась в зависимости от материала, из которого они были изготовлены. В 40-х годах при средней зарплате примерно в 300 рублей (это еще до денежной реформы), самый простой памятник (из цемента) в провинции стоил около 250 рублей. Памятники из мраморной крошки стоили 450 рублей, мраморные и гранитные – 650 – 1200 соответственно. К 80-м годам, когда средняя зарплата составляла 180 рублей, самый недорогой памятник можно было приобрести за 120 рублей, а стоимость самого дорогого (из гранита) достигала 600 рублей. В столице стоимость была несколько выше.
«Огненные похороны», несмотря на активную пропаганду, в СССР не прижились. Вызвано это было, главным образом, религиозными представлениями, которые сохранялись у населения. Христианство, иудаизм, ислам крайне неодобрительно относятся к сжиганию тел.
Тем не менее, в Москве и Ленинграде крематории были построены еще в 1920-е годы. Сжигались там, преимущественно, тела людей, умерших от инфекционных заболеваний, неопознанные трупы, жертвы политических репрессий и т.п. Однако, были и добровольцы, завещавшие похоронить себя «по-передовому». В 1920-е годы кремация взрослого стоила 20 рублей, ребенка – 10, при средней зарплате 55 рублей. Приблизительно такое же соотношение зарплаты и стоимости процедуры сохранялось в течение всего периода Советской власти.