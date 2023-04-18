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1 час назад

Советские методы лечения, которые критикуют врачи

Мария Каткова

Советскую медицину многие люди вспоминают с ностальгией как лучшую в мире, так как она была бесплатной и повсеместной. Люди уверены, что большинство методов лечения были эффективными. Однако спустя долгое время современные врачи опровергли некоторые методы, посчитав их неэффективными.

Советские методы лечения, которые критикуют врачи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В материале “Рамблера” — о том, какие методы лечения из СССР критикуют современные врачи.

Вакуум терапия (каппинг-терапия)

Этот метод альтернативной медицины пришел в СССР из Индии и Китая. Более известен он как вакуумные банки. В советские времена их использовали при любых болезнях: от простуды до боли в суставах. Теперь терапия банками считается методом народной медицины и используют его преимущественно для улучшения кровообращения. Однако для использования этого метода есть определенные противопоказания: гипертония и другие болезни сердца, онкология, туберкулез и кожные заболевания.

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Горчичники

Раньше эти листы бумаги ставили детям при первых симптомах простуды. У многих остались неприятные воспоминания о горчичниках, так как они сильно жгли кожу. Современные врачи сомневаются в эффективности лечения горчичниками при простуде, так как они лечат другие заболевания. Кроме того, от горчичников могут появиться ожоги, сыпь и раздражение кожи. Детям до трех лет этот метод лечения противопоказан.

Ингаляции над картошкой

При простуде родители чистили картошку, ставили вариться на плиту, а над кастрюлей располагали ребенка, который должен был дышать паром. Голову накрывали полотенцем для того, чтобы метод лечения был эффективнее. Таким образом проводились ингаляции против простуды — они снимали заложенность носа и помогали прогреть легкие.

Сейчас подобные ингаляции также используют при лечении, но паром от картошки можно было серьезно обжечься или заработать аллергическую реакцию.

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