Кто стоял за «тюльпановой революцией» в Киргизии

В марте 2005 года после очередных парламентских выборов в Киргизии начались массовые протесты, вошедшие в историю как «тюльпановая революция» — первая цветная революция в Средней Азии.

© Lenta.ru

Для постсоветской Киргизии эти события стали настоящим потрясением: с момента обретения независимости там ни разу не менялся политический режим и лидер государства. В считаные дни страну охватили хорошо организованные протесты, а затем и массовые беспорядки. В результате правивший 15 лет президент республики Аскар Акаев был вынужден бежать. К власти пришла оппозиция, ее лидер занял пост президента. Но спустя пять лет он повторит судьбу своего предшественника и тоже будет свергнут. «Лента.ру» в рамках проекта «Анатомия цветных революций» разбиралась в причинах «тюльпановой революции», в том, какую роль сыграли в тех событиях иностранные организации и почему киргизское общество не приняло новую власть.

Видео дня

24 марта 2005 года из окон здания администрации президента Киргизии летели документы и компьютеры, мебель и личные вещи чиновников. Уже к вечеру беспорядки и погромы охватили весь Бишкек, хотя еще месяц назад такие события казались для Киргизии абсолютно невозможными. В стране хватало проблем — как экономических, так и социальных, но местная оппозиция не выглядела серьезной политической силой и едва ли могла объединить народные массы на борьбу с властью.

Первые акции протеста по поводу результатов парламентских выборов проходили вполне мирно, но в какой-то момент ситуация начала стремительно меняться. Противники действующего президента громили все, что встречалось на их пути. Протестующие ворвались в кабинет главы государства, и оппозиционный активист-правозащитник Турсунбек Акун, сидя в кресле президента, объявил об окончании правления Аскара Акаева.

Игра кланов

Первый тур выборов в Жогорку Кенеш (парламент Киргизии) был запланирован на 27 февраля 2005 года, однако малочисленные акции протеста начались еще в январе. Поводом для них стало снятие с предвыборной гонки нескольких оппозиционных кандидатов, среди которых, в частности, была лидер движения «Ата-Журт» («Отечество»), бывший министр иностранных дел республики Роза Отунбаева. Как объясняет политолог Никита Мендкович, глава Евразийского аналитического клуба, к тому моменту в Киргизии уже сформировались определенные предпосылки для всплеска протестных настроений.

Государственный аппарат при Акаеве был недостаточно эффективен. Киргизия, как и все постсоветские страны, в 1990-е годы обеднела, но, в отличие от той же России, не смогла выйти на восстановительный рост, — Никита Мендкович, политолог.

Еще один немаловажный фактор протестных настроений — клановость киргизского общества. Как отмечает заместитель заведующего кафедрой международных организаций и проблем глобального управления факультета государственного управления МГУ Александр Наумов, в то время в Киргизии по-прежнему существовали серьезные родоплеменные противоречия внутри элит, которые усиливали общую социально-политическую напряженность. Страна была фактически расколота по линии, разделяющей ее на север и юг. Весь постсоветский период в политической и экономической сферах доминировали кланы севера, к которым принадлежал и сам президент Акаев.

«Выходцы с севера занимали ключевые посты в государственных структурах и контролировали наиболее прибыльные сферы бизнеса. Доля южных кланов в политике и экономике, а соответственно и их влияние, выглядели гораздо скромнее», — объясняет эксперт. Неудивительно, что именно на юге страны сформировался антипрезидентский плацдарм «тюльпановой революции». К южным кланам принадлежали два из трех лидеров оппозиции: уже упомянутая Роза Отунбаева и бывший премьер-министр Киргизии, председатель «Народного движения Кыргызстана» (НДК) Курманбек Бакиев.

Lenta.ru

Исключением стал северянин Феликс Кулов — бывший мэр Бишкека, который с 2001 года отбывал срок по обвинению в крупных хищениях. По мнению Александра Наумова, это свидетельствует о том, что политикой Акаева были недовольны не только на юге, но и в большинстве кланов. Причина главным образом заключалась в том, что к 2005 году представители клана Акаева заняли ключевые посты в государстве и имели влияние на политическую и экономическую жизнь республики. Напрямую или опосредованно клану Акаевых принадлежали компании по производству горюче-смазочных материалов и алкогольной продукции, здравницы на озере Иссык-Куль, крупнейший медиахолдинг и крупнейший сотовый оператор BiTel.

В такой ситуации обделенные властью и влиянием киргизские кланы, преимущественно из южных регионов, стали благодатной средой для подготовки революции и ее авангардом. А грядущие парламентские выборы казались идеальным моментом для поднятия волны народного недовольства. Этот плебисцит должен был стать первым в рамках новой конституции страны, согласно которой республика из президентской превращалась в парламентско-президентскую. Проект новой конституции создавался под непосредственным руководством Акаева, чей срок полномочий на посту президента заканчивался как раз в 2005 году. Таким образом он планировал удерживать абсолютную власть и дальше.

Библия «тюльпановой революции»

Сложно сказать, как долго в киргизском обществе могло зреть недовольство политикой президента, но в какой-то момент на противоречиях внутри элит решили сыграть американские политтехнологи. По мнению политолога Никиты Мендковича, в США увидели хорошую возможность сменить режим Акаева и стимулировать новые власти к углублению сотрудничества Бишкека с Вашингтоном. Причем на этот раз речь шла не об абстрактном распространении демократии, а о вполне конкретных целях.

Соединенные Штаты были заинтересованы в присвоении постоянного статуса своей киргизской военной базе Манас. База появилась там в 2001 году после терактов 11 сентября для снабжения американского контингента в Афганистане. У нее был временный статус, но в Нью-Йорке рассчитывали на превращение Киргизии в пункт долгосрочного военного присутствия.

Американская военная база в Киргизии

Военная база США открылась на территории международного аэропорта Манас в Киргизии в конце 2001 года. Одновременно с этим американский военный объект появился и в соседнем Узбекистане на территории аэродрома Ханабад (база закрылась в 2005 году).

В 2009 году власти Киргизии заявили, что объект в Манасе перестанет функционировать как военная база и будет преобразован в центр транзитных перевозок ВВС США. Причиной стали нерешенные вопросы экономической компенсации за пребывание американских военных на территории страны. Также в Бишкеке сочли, что Вашингтон не может гарантировать безопасность киргизской базы в том случае, если талибы (террористическая организация «Талибан», запрещена в РФ) нанесут удар по американским объектам в регионе. Кроме того, широкий резонанс вызвало дело об убийстве киргизского гражданина американским военным.

В 2014 году американский объект в Манасе окончательно перестал существовать. Закрытие Центра транзитных перевозок было связано с охлаждением отношений США и России после начала украинского кризиса: Бишкек выбрал углубление сотрудничества с Москвой, что означало необходимость сократить американское присутствие в стране.

С 2003 года в Киргизии действует российская военная база Кант. С 2010-го Москва и Бишкек периодически обсуждают вопрос появления и второго российского военного объекта, но конкретных договоренностей пока не достигнуто.

Акаев был не против сотрудничества с США, но считал, что заокеанским партнерам не следует позволять слишком много. Он избегал долгосрочных обязательств, отдавая приоритет стратегическому сотрудничеству с Москвой. Такая позиция не устраивала Вашингтон, и американские политтехнологи начали готовить почву для будущей революции: к 2005 году в Киргизии появилась сеть неправительственных организаций, финансируемых и контролируемых из США.

Среди главных «друзей революции» оказались Национальный демократический институт (NDI, деятельность организации признана нежелательной на территории РФ), Международный республиканский институт (IRI, деятельность организации признана нежелательной на территории РФ) и Агентство США по международному развитию (USAID, организация запрещена на территории РФ). С начала нулевых в Киргизии обосновались десятки информационных центров, которые проводили тренинги для членов оппозиционных движений и давали доступ к иностранным источникам информации о ситуации в Киргизии и в мире.

Инвестиции в программу развития демократии в Киргизии, осуществляемую Национальным демократическим институтом США, за один только 2004 год составили в совокупности около 12 миллионов долларов

Вашингтон активно спонсировал в Киргизии образовательные программы через Американский институт в Бишкеке, а с начала 1990-х годов устраивал программы обмена для студентов, сотрудников медиа и политиков. По такой программе прошел обучение и лидер «тюльпановой революции» Бакиев.

Объединением оппозиционных сил Киргизии занимался еще один участник американских образовательных программ— Эдиль Байсалов. В 1994-1995 годах он год проучился в школе в США, в 2000-м окончил Американский университет в Бишкеке по специальности «управление бизнесом», а уже в 2002 году возглавил коалицию «За демократию и гражданское общество», куда вошли все оппозиционные движения страны.

Коалиция «За демократию и гражданское общество» была создана в 1999 году при поддержке NDI (США). Ее годовой бюджет составлял около 100 тысяч долларов, журнал «Государственное управление», МГУ, 2018 год.

На тот момент американские консультанты имели достаточный опыт в организации массовых протестов с целью свержения действующей власти. Цветные революции в Югославии, Грузии и на Украине показали эффективность ненасильственной борьбы по методике профессора Джина Шарпа — при условии, что местная оппозиция получит не только теоретическую подготовку и информационную поддержку, но и финансовую помощь. Как сообщалось в расследовании журналистов The New York Times, проведенном в 2005 году, США влили крупные суммы в обучение оппозиционных активистов и в подготовку материально-технической базы будущей революции в виде неправительственных организаций.

Lenta.ru

Оппозиционная типография, созданная американской организацией Freedom House, стала главным рупором антиправительственной пропаганды в республике. Именно в ней печатались революционные газеты и листовки. Так, на одном из агитационных плакатов были изображены экс-президент Грузии Эдуард Шеварднадзе и экс-президент Украины Леонид Кучма. Оба были перечеркнуты красным крестом, надпись сверху гласила: «Акаев на очереди».

Госдеп США также учредил «Фонд поддержки СМИ», помогавший в распространении работы Джина Шарпа «От диктатуры к демократии». Эта брошюра — сборник методов ненасильственной борьбы с властью — получила высокую оценку в ходе подготовки и проведения цветных революций в Югославии и постсоветских странах. На киргизский язык ее перевела лидер правозащитной организации «Граждане против коррупции» Толекан Исмаилова. Накануне протестов в республике было издано более шести тысяч копий брошюры Шарпа. По словам активистки, работа американского профессора была крайне популярна среди студентов, которые распространяли ее во всех вузах республики.

США сопровождали революционный процесс от начала до конца: накануне госпереворота представители Госдепартамента проводили специальные инструктажи с активистами, что и сделало возможным скоординированные действия протестующих, — Никита Мендкович, политолог.

Оппозиционная молодежь Киргизии при поддержке западных консультантов активно перенимала опыт сербской студенческой организации «Отпор!», которую также финансировали американские НКО. «Отпор!» стала движущей силой «бульдозерной революции», в результате которой был свергнут президент Югославии Слободан Милошевич. Подобные движения сыграли ключевые роли в свержении власти в Грузии и на Украине.

В середине января 2005 года по образу и подобию «Отпора» киргизские студенты создали движение «КелКел» (в переводе с киргизского — «Возрождение»), уже к марту в нем насчитывалось около 500 активных участников. Учащиеся вузов и просто молодежь распространяли «вирусы» — печатный агитационный материал, расклеивали в общественных местах стикеры с антиправительственными и антиакаевскими лозунгами.

В свей методичке Шарп особое внимание уделяет атрибутике протеста — в частности, его символам и символическим цветам. Такие символы, как маркер-датчик «свой-чужой», становятся мощным фактором объединения протестующих. «Символом весны и возрождения в Кыргызстане являются горные тюльпаны. Они алым и желтым покрывают горные склоны Ала-Тоо. Мы остановились на желтом цвете любимых кыргызстанцами дикорастущих тюльпанов», — вспоминает участница протестов и одна из создателей молодежного движения «КелКел» Бурул Усманали.

Lenta.ru

Камни, кони, батальоны

28 февраля 2005 года, на следующий день после первого тура парламентских выборов, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила, что в 75 одномандатных избирательных округах Киргизии победу одержали 32 кандидата. В оставшихся 42 округах второй тур выборов был назначен на 13 марта.

После первого тура западные наблюдатели от Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Киммо Кильюнен, по всей республике были зафиксированы случаи недопуска оппозиционных кандидатов и низкий уровень доверия избирателей ко многим допущенным кандидатам.

Затем оппозиционная коалиция «За демократию и гражданское общество» Эдиля Байсалова на форуме в Бишкеке заявила о нарушениях на избирательных участках. Филиалы НКО, расположенные во всех регионах страны, отчитались о случаях подкупа избирателей. Такие данные и альтернативные подсчеты голосов им предоставляли «Информационные центры демократии», созданные при поддержке Национального демократического института США и официально допущенные к мониторингу выборов на местах.

В 2004 году в Киргизии при содействии Фонда Сороса открылся центр «Бишкекский консенсус», целью которого было создание системы мониторинга грядущих парламентских выборов. Его бюджет составлял около 500 тысяч долларов.

13 марта в Киргизии состоялся второй тур парламентских выборов. По его результатам более 90 процентов мест в Жогорку Кенеш получили провластные и независимые кандидаты. Среди них оказались и дети президента — глава президентской партии «Алга, Кыргызстан!» («Вперед, Киргизия!») 32-летняя Бермет Акаева и 29-летний Айдар Акаев. Представители оппозиционных партий в парламент не прошли.

Lenta.ru

Публикация результатов стала сигналом к началу массовых протестов. Стихийные митинги как по команде начали разворачиваться сразу в нескольких регионах республики, прежде всего на юге — в Джалал-Абадской, Нарынской и Ошской областях. Основными требованиями протестующих стали пересмотр итогов выборов, отставка президента Аскара Акаева, главы ЦИК Сулаймана Иманбаева и местных властей.

4 марта в Джалал-Абаде около тысячи протестующих собрались перед зданием областной администрации; во второй половине дня митингующим удалось захватить его. Аналогичная ситуация сложилась в Оше, где 18 марта оппозиционно настроенные граждане заняли здание региональной администрации. Параллельно с этим в Нарынской области местные жители перекрыли трассу, идущую к китайской границе, а на улицы Нарына с требованием отставки президента и правительства вышли порядка двух тысяч протестующих. Аналогичные акции проходили и в Таласской области на севере Киргизии.

15 марта оппозиция в Джалал-Абаде созвала народное собрание — курултай. По данным организаторов, на него собрались около пяти тысяч местных жителей, а также известные оппозиционные политики, в том числе Курманбек Бакиев и Роза Отунбаева.

Курултай объявил недействительными результаты выборов, потребовал отправить Акаева в отставку и избрал областной народный совет, который возглавил Бакиев

Утром 20 марта в Джалал-Абаде и Оше подразделения милиции и спецназа начали освобождать здания, захваченные протестующими. Однако уже к вечеру в Джалал-Абаде оппозиционеры вновь пошли на приступ и захватили не только обладминистрацию, но и территорию аэропорта, а также комплекс зданий местного УВД, где устроили погромы и освободили задержанных ранее соратников.

21 марта, в день Нооруза — праздника прихода весны, оппозиционеры в Оше взяли под контроль здания областной и городской администраций, региональных управлений министерства внутренних дел и Государственного комитета национальной безопасности, а также крупнейший на юге страны аэропорт и объявили об установлении в регионе «народной власти».

Кульминацией протестов стали массовые акции, которые 24 марта захлестнули Бишкек. В тот день тысячи граждан, собравшиеся на окраинах киргизской столицы, двинулись в сторону администрации президента Киргизии. Подойдя к главной площади Ала-Тоо, они устроили тридцатитысячный митинг за отставку действующей власти.

К этому времени с северной стороны Ала-Тоо к митингу подошла группа примерно из 150-200 крепких молодых людей в белых кепках. Некоторые из них прорвались к трибуне, где выступали лидеры оппозиции, и начали провоцировать собравшихся на конфликт, выкрикивая оскорбления. В итоге им удалось добиться своего, и на площади завязалась потасовка, в ходе которой стороны закидывали друг друга камнями. Чуть позже, когда протестующие перестали поддаваться на провокации и конфликт удалось погасить, еще одна группа людей в белых кепках ринулась на демонстрантов, вооружившись фанерными щитами и деревянными дубинками. Им удалось оттеснить митингующих метров на 10-15 от трибуны, после чего толпа перешла в контрнаступление.

Провокаторы тут же ретировались в сторону Белого дома, а разгоряченные оппозиционеры вступили в противостояние с силовиками, охранявшими правительственные здания. Забросав полицейских камнями, они вынудили их скрыться за ограждением здания. После этого сотни наиболее радикально настроенных молодых людей с кольями, арматурой и камнями в руках смели оцепление и прорвались в здание администрации главы республики, устроив там погром. Вечером того же дня волна беспорядков захлестнула Бишкек. Всю ночь вандалы и мародеры жгли автомобили, грабили торговые центры и интернет-клубы.

Не дожидаясь захвата президентской резиденции и аэропорта, Аскар Акаев вместе с семьей поспешил покинуть страну. 29 марта он заявил, что находится на территории России

После штурма Белого дома группа протестующих направилась в пригород Бишкека, где в колонии отбывал срок Феликс Кулов. Спустя полчаса после освобождения политик уже выступал по киргизскому государственному телевидению с обращением к нации. К утру 25 марта избранный ранее парламент Киргизии назначил Курманбека Бакиева исполняющим обязанности президента и премьер-министром республики. Министром иностранных дел стала Роза Отунбаева, а Феликс Кулов курировал работу силовых структур. Спустя десять дней, 4 апреля, в здании посольства Киргизии в Москве Аскар Акаев подписал заявление об отставке с должности президента, которую он официально покинул 5 апреля 2005 года.

Революция состоялась. Но были камни, были кони, были батальоны милиции, были белокепочники… Народ рекой заходил в Белый дом. Я принципиально не зашла. Ночью началось мародерство, — Бурул Усманали, участница революции и одна из создателей молодежного движения «КелКел».

До сих пор неизвестно, откуда появились провокаторы в белых кепках и кто за ними стоял. Оппозиция указывает, что они спрятались в Белом доме — следовательно, ответственность за провокацию лежит на администрации Акаева.

В 2023 году Феликс Кулов рассказал, что протестующие в тот день опасались снайперов, но никак не ждали провокаторов в белых кепках. «Когда участники митинга погнались за этими молодчиками, те забежали в Белый дом, и получилось по-военному: протестующие ворвались туда на плечах противника и забрали власть. Таким образом, власть сама дала повод», — вспоминал он.

Но Акаев и его сторонники считают парней в кепках наемниками оппозиции, задачей которых было спровоцировать противостояние с силовиками и выставить действующую власть в образе «кровавого режима». По неподтвержденной информации, провокаторов в белых кепках финансировал «спонсор» Бакиева — владелец одного из крупнейших рынков Бишкека, депутат парламента и авторитет преступного мира страны Жыргалбек Сурабалдиев. В июне 2005 года на него было совершено покушение в центре столицы, в результате которого Сурабалдиев погиб.

Эпоха нестабильности

Несмотря на то что оппозиция добилась желаемого, многие оказались недовольны новым президентом Бакиевым: произошла лишь частичная замена правящей элиты, при этом общество не заметило каких-либо существенных перемен в политике. Как отмечает политолог Никита Мендкович, в результате революции не произошло даже смены поколений: Бакиев, сменивший Акаева, был представителем той же самой позднесоветской партийной элиты. Революция не дала политических свобод — наоборот, режим Бакиева оказался гораздо жестче.

За пять лет его правления конституция страны менялась трижды, что дестабилизировало и без того шаткую политическую систему Киргизии. Между лидерами «тюльпановой революции» нарастали разногласия, а главное — как среди политиков, так и среди простых граждан росло недовольство самим Бакиевым, который начал концентрировать власть в своих руках и назначать родственников на ключевые посты. Политическая и экономическая жизнь Киргизии по-прежнему определялась клановыми отношениями и враждой между югом и севером.

Новая власть не занималась экономическими преобразованиями, поэтому все больше киргизских граждан оказывались в нищете и были вынуждены отправляться на заработки в другие страны, в первую очередь — в Россию. К 2010 году число трудовых мигрантов достигло миллиона человек, при этом примерно 800 тысяч из них не планировали возвращаться домой.

Lenta.ru

Недовольство граждан вызывала растущая криминализация власти и усиление коррупции. Позже выяснилось, что в период подготовки и проведения революции оппозиция получала финансовую помощь от разных криминальных авторитетов. Когда же Бакиев и его соратники пришли к власти, их «спонсоры» потребовали свою долю государственного пирога. В их числе был, например, Токтоналы Эркинбаев, контролировавший крупнейший приграничный рынок в городе Кара-Суу в Ошской области. Так же, как и Сурабалдиева, его убили в результате покушения вскоре после победы революции. По отношению к политическим конкурентам новая власть оказалась еще более суровой. При Бакиеве широко применялись внесудебные расправы над оппозицией и журналистами.

В итоге революция обернулась системным кризисом власти, который впоследствии еще дважды приводил к госпереворотам в стране. Руководитель Центра изучения «мягкой силы» и цветных революций ФГУ МГУ Александр Наумов считает, что события марта 2005 года в Киргизской Республике привели к ухудшению социально-экономической ситуации. По его словам, в результате протестов Киргизия сползла на уровень «несостоявшегося государства»: вместо поступательного развития в стране произошел откат назад, до уровня начала 1990-х годов, практически по всем показателям.

Спустя пять лет после «тюльпановой революции» недавний лидер оппозиции президент Бакиев разделил судьбу своего предшественника. Новая власть так и не смогла приблизиться к решению проблем в экономике и социальной сфере, за которые так критиковали Акаева.

В 2010 году в ходе апрельской революции Бакиева свергли те же люди, которые шли с ним плечом к плечу в оппозиционном движении 2005 года.

Как и пять лет назад, все началось с митингов оппозиции. Протесты возглавляла бывшая соратница Бакиева Роза Отунбаева. 7 апреля на улицы вышли люди, недовольные растущей коррупцией, кумовством и тарифами на коммунальные услуги, которые подскочили более чем в два раза. Власти начали арестовывать организаторов, что вызвало волнения: Бишкек, Талас, Нарын, Каракол, Токмак охватили массовые протесты. Около 10 тысяч человек пошли на штурм здания правительства в столице. Бакиев покинул страну и перебрался в Белоруссию. После прихода к власти временного правительства во главе с Отунбаевой в стране прошел референдум, на котором утвердили новую конституцию: Киргизия стала парламентско-президентской республикой. В 2011 году на президентских выборах победил Алмазбек Атамбаев, один из видных деятелей «тюльпановой революции», а на следующих выборах 2017 года его демократическим путем сменил бывший премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Но период политической турбулентности, начавшийся в Киргизии с 2005 года, на этом не закончился. Через два год Атамбаева лишили неприкосновенности, обвинили в коррупции и летом 2020 года приговорили к 11 годам тюрьмы. А в октябре того же года после очередных парламентских выборов лидеры проигравших партий вывели сторонников на бессрочный митинг в Бишкеке. Вскоре протесты охватили все крупные города Киргизии.

При поддержке толпы оппозиционеры освободили арестованного Атамбаева, а через десять дней после начала протестов президент Жээнбеков подал в отставку, заявив, что не желает войти в историю как президент, проливший кровь народа