Чем занимаются на досуге тюменские татары

В этом материале трудно соблюсти субординацию: все герои, о которых пойдет речь, первостепенны. Но все же начнем рассказ с Зулейхи Алишевой, хозяйки ретродома в пригороде Тюмени.

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- Татарин на треть состоит из чая, на треть из мяса и на треть из теста, - погружает она охочих до знаний гостей в национальную тему, водя из одной нарядной комнаты в другую, все ближе к хлебосольному столу, уставленному хрустящими, тягучими, сытными яствами. Путем несложного математического подсчета выясняем, что на единичку братья-татары точно состоят из песни, танца и ремесла.

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Десять - цельное, понятное число. Именно столько сопричастных я насчитала на новой выставке "Татарский мир" в креативном центре "Земля искусства", слушая другую знаменитую татарку Тюмени Альфею Мухаметову. Альфея и стала инициатором проекта. Стоило ей бросить клич, как подтянулись с изделиями декоративно-прикладного искусства, вкусностями, музыкальными инструментами такие же неспокойные товарищи. И славно вышло - горожане, побывавшие на открытии, до сих пор приходят в себя от впечатлений: весело, трогательно и познавательно. В Чистый четверг несдающаяся зима неожиданно накрыла областную столицу снегом, но под крышей всеми красками и запахами вовсю цвело лето.

- До начала мая в нашем центре случилась пауза. Чем заполнить, ведь народ настойчиво требует выставок? Вот и решили показать посетителям настоящий татарский мир с его традициями, бытом, едой. Все известные рукодельники откликнулись. Жаль, не смогли приехать косторезы Минсалим Тимергазеев и братья Арангуловы, но тобольскую землю достойно представил мастер по обуви и головным уборам Шайдулла Хамидуллин. А сама я с удовольствием открыла лоскутницу Гульфию Мирзаянову, - посвятила в детали Альфея - самый известный в России художник по нефти.

Собрались по-быстрому: каждый принес и привез то, что сотворил золотыми руками. Гульфия как раз шьет потрясающие лоскутные одеяла, салфетки и всякую необходимую дамам аксессуарную мелочь. Даже посвященное своей маме панно (на нем богиня Умай) пожертвовала на время - пусть другие посмотрят, насколько татары почитают старших. Шайдулла привез коллекцию ичигов (легкой обуви), тюбетейки и сарауцы (женский головной убор), а также тончайшей работы шамаили (батик с арабской вязью). Учительница Диана Рахимова выставила куколок. Альфея Мухаметова и Светлана Ильюшонок разбавили рукоделие авторской керамикой с восточными мотивами.

Как пронзителен триптих Альфеи, посвященный татарской деревне Чечкино: узкая улица, печной дым, 94-летняя бабушка - таким теплом и лаской веет! Зулейха и Альмира Гумерова вместе с подруженьками и родственницами напекли пирогов, накрутили уралмы (какой национальный стол без пышного теста с начинками?!). Фотографии из Заболотья, труднодоступной вотчины сибирских татар, от Валерия Бычкова, пляски от музыканта Чагвара Касимова, песни от Розалии Бакиевой… Трогательные истории про детство, семейные традиции и ценности, шутки, размышления о том, кто такие татары и что они способны дать иным народам.

- Знаете, а ведь эта выставка стала актом самоидентификации. Мы, не стесняясь, носим традиционную одежду, поем песни, танцуем. Мы разные, тем и интересны, - подчеркнула автор экскурсионных программ и знатный кулинар Альмира Гумерова.