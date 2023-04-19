«Коба, у меня ничего нет»: что значила записка Крупской Сталину

Надежду Константиновну Крупскую можно считать рекордсменом по количеству обысков, которые ей довелось пережить. Обыски устраивали и при царском режиме, и при советской власти. Последний же прошёл и вовсе после смерти супруги вождя мирового пролетариата.

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Альфред Мирек в своей книге «Красный мираж» указывал на то, что отношения между Надеждой Крупской и Иосифом Сталиным никогда не были идеальными. Максимально ухудшились они в 1922 году, когда Иосиф Виссарионович взял за практику грубить Крупской.

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За жену заступался и сам Владимир Ильич, чьё состояние здоровья к тому времени уже заметно пошатнулось. Разгневанный основатель первого в мире социалистического государства отправил Сталину записку с требованиями извиниться перед Надеждой Константиновной. В противном случае он пригрозил ему полным разрывом отношений.

Но по-настоящему «вздохнул спокойно» Сталин после смерти Ленина. Влиятельного заступника у женщины больше не было. «Крупская — раскольница. Её и надо бить, как раскольницу…», — писал Иосиф Виссарионович революционеру Вячеславу Молотову.

Свидетельствует об отношении Сталина к Крупской количество обысков. После каждого такого мероприятия Надежде Константиновне как бы напоминали — она не имеет никакого права на личную память о вожде. У неё изымали фотографии, письма, рукописи и всё остальное, что было так или иначе связано с умершим супругом.

В итоге бесконечные обыски Крупскую утомили. Однажды, как отмечали свидетели тех событий, женщина оставила в квартире записку, адресованную Сталину. «Коба, у меня ничего нет. Я давно всё отдала», — гласил текст послания.

Историки сходятся во мнении, что многочисленными обысками Сталин хотел «приструнить» вдову вождя. Известно, что помимо обысков, Коба обещал Крупской при поддержке партии сделать «настоящей» супругой почитаемого в стране Владимира Ильича большевичку Елену Стасову. «Да-да, партия всё может» — добавил Джугашвили (цитата по книге Роберта Конквеста «Большой террор»).

По одной из версий, данная угроза оказалась наиболее эффективной. Надежда Константиновна стала держать себя в руках, написала записку, о которой говорилось выше, но всё же окончательно критиковать Сталина не перестала.