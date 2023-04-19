19 апреля отмечается День подснежника

Немногие знают, но у нежного, хрупкого, изящного подснежника, одного из самых ранних первоцветов, есть свой праздник. Ежегодно он отмечается 19 апреля.

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Традиция имеет богатую историю. Родоначальником праздника является Англия, где этому растению уделяют особое. Масштаб разведения подснежников на британских островах можно сравнить объемом тюльпанов, выращиваемых в Голландии. Традиционно, в Англии подснежник обычно зацветает в середине апреля. Именно с этим и связана дата праздника, который впервые отметили в 1984 году.

В наших широтах подснежник, как правило, зацветает раньше. «В первую очередь хочу сказать, что подснежник – это народное определение. Наиболее точное название этих первоцветов – галантусы, - рассказала нам научный сотрудник Ботанического сада биологического факультета МГУ на Воробьевых горах Екатерина Романова.- Этой весной в нашем саду первые цветы появились во второй половине марта. К слову сказать, полюбоваться ими можно и сегодня».

Галантусы в Ботаническом саду МГУ цветут на нескольких территориях. В том числе, белоснежные цветы встречают посетителей на входе со стороны улицы Академика Хохлова. Для самостоятельного посещения сад открыл свои двери после зимнего перерыва совсем недавно, 12 апреля. Точное время его работы можно узнать на официальном сайте или в Telegram-канале.

Стоит отметить, что галантус – редкое краснокнижное растение, которое растет далеко не на всех природных территориях столицы. «В парках «Фили», Олимпийской деревни и 50-летия Октября цветет хохлатка и пролеска. А ветреницу и медуницу можно увидеть только в «Филях»», - отвечает нам на вопрос о цветущих галантусах инженер по озеленению и благоустройству данных парков Полина Конева.