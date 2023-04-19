Куда исчезли сокровища батьки Махно

Нестор Махно считается одной из самых неординарных фигур русской истории. Что уж говорить о богатствах атамана, которые тот якобы спрятал в нескольких местах!

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А прятать было что: взять хотя бы 124 килограмма золота, которые атаман «конфисковал» у своего «коллеги» Григорьева.

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Как утверждает Вячеслав Звягинцев, местонахождение одного клада большевикам выдал Лев Задов. А что же с остальными?

124 килограмма золота

Как утверждает автор книги «Нестор Махно, анархист и вождь в воспоминаниях и документах», Александр Андреев, в первые два года своего существования группировка Махно не являлась бандой грабителей, по крайней мере, в привычном понимании. Об этом говорят приказы командования, нацеленные на то, чтобы не допустить грабежей и бандитизма. Тем не менее даже тогда, по словам Андреева, махновцы не гнушались, например, квартирами деникинских офицеров. Однако впоследствии махновцы, за отсутствием объектов грабежа в лице пролетариата или буржуев, взялись даже за крестьян.

Но это все мелочи по сравнению с кушем, который достался батьке благодаря атаману Григорьеву. Григорьев, если верить Сергею Богачеву, автору издания «Последний приказ Нестора Махно», спрашивал у махновцев, что, мол, у вас за предводитель такой, у которого «золотого запасу нема». Тем самым Григорьев вносил ненужную смуту в ряды батькиной армии. Начальник контрразведки Лев Задов доложил Махно о том, что «красный комдив» разжился 124 килограммами золота, а также серебром и монетами царской чеканки, ограбив Одесский банк. Соратники Махно убили Григорьева и захватили станцию Александрия, где стоял эшелон с григорьевским золотом.

Дибровский лес

Как пишет упомянутый выше Александр Андреев, складировали как оружие, так и различные драгоценности махновцы по старинке, то есть закапывая в землю. Понятно, что подобных «складов» было несколько. Одним из самых известных мест, где Махно хранил золото, является Дибровский лес. По крайней мере, так считает Николай Метелкин, автор книги «Сокровища и ненайденные клады Украины». По мнению Метелкина, батька, покидая Украину, не решился взять с собой казну. Во-первых, ноша была слишком тяжела, а, во-вторых, Махно надеялся вернуться назад: тогда все были уверены в том, что большевики пришли ненадолго. В качестве одного из доказательств своей точки зрения Метелкин приводит тот факт, что Нестор Махно жил в Париже весьма скромно.

Впрочем, этот клад, как сообщает Вячеслав Звягинцев на страницах своего издания «Трибунал для героев», был найден еще в 1920-х годах. Нужное место указал большевикам Лев Задов (Зиньковский). Тем самым он хотел реабилитироваться перед новой властью. Однако, если верить Николаю Метелкину, золота там оказалось немного, поэтому исследователь полагает, что Задов показал местонахождение сокровищ, что называется, для отвода глаз. Основные богатства до сих пор ждут своего часа.

Днепропетровская и Луганская области

Так, есть версия, что золото, доставшееся Махно после убийства Григорьева, в 1919 году батька закопал под курганом около Никополя (Днепропетровская область). Об этом, как пишет Олег Рясков в своей книге «Тайны века: полная версия нашумевших телевизионных расследований», поведал на допросах атаман Каретников, который был арестован ГПУ. Однако во время следственного эксперимента, организованного в 1956 году, Каретников запутался, и клад так и не был найден. По мнению Ряскина, скорее всего, атаман знал о сокровищах только понаслышке и точной информацией об их местонахождении не обладал. Позже эта тайна навсегда скрылась под водами Каховского водохранилища.