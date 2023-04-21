Мусульмане отмечают Ураза-байрам

Мусульмане в пятницу отмечают один из двух главных праздников в исламе - Ураза-байрам, который продлится три дня. В российских мечетях рано утром 21 апреля совершат праздничные коллективные молитвы.

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"Праздник разговения" отмечается в честь окончания священного для мусульман месяца поста Рамадан. Ураза-байрам - его татарское название (по-арабски Ид ал-Фитр). Традиция празднования дня разговения берет начало еще со времен пророка Мухаммеда, с VII века.

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По случаю Ураза-байрама первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов обратился с праздничным посланием к верующим, в котором отметил, что "благословенный Ид ал-Фитр знаменует собой радость, которой преисполняется душа, следующая путем очищения".

По словам Мухетдинова, какие бы испытания ни вставали на этом пути, человек может справиться с ними "лишь в опоре на неисчерпаемые ценности, которые утверждены для него Всевышним".

"Мы приходим домой, к семье, пределы которой охватывают наших единоверцев и всех людей доброй воли. В доме правит не жестокость, не корысть, не удручающее себялюбие, а закон справедливости и милосердия, соединенных нерасторжимой связью. В верности этому закону человек обретает себя настоящего - того, кто не поддается малейшему капризу или влиянию внешних сил. Человек становится свободен, поскольку своей стойкостью преодолевает произвол", - говорится в обращении.

Празднование в столице

По информации ДУМ РФ, в Москве праздничная молитва в Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях начнется в 7:00 утра. В Московской соборной мечети к верующим с проповедью обратится председатель ДУМ РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин. Прямую трансляцию будет вести сайт Духовного управления мусульман РФ dumrf.ru, в записи (в 9:00) молитву покажет телеканал "Россия 1".

Кроме того, сообщили в ДУМ, в районе Печатники в Юго-Восточном административном округе в этот день будет работать временная площадка для совершения праздничного намаза, выделенная правительством Москвы. Она разместится на территории Центра технических видов спорта "Москва" по адресу: Проектируемый проезд, 4386. Площадка рассчитана на 5 тыс. молящихся, молитва здесь начнется в 7:30.

"В часы проведения праздничных богослужений прилегающие к мечетям улицы будут недоступны для движения. Кроме того, ближайшие к мечетям станции метро могут быть закрыты на вход для избежания чрезмерного скопления людей", - предупредили верующих в муфтияте в преддверии праздника. На всех площадках будут работать волонтеры ДУМ РФ.

В свою очередь духовное управление мусульман "Московский муфтият" (в составе ДСМР - Духовного собрания мусульман России) проведет праздничный намаз по случаю Ураза-байрама уже по традиции в парке культуры и отдыха "Сокольники", по адресу: 5-й Лучевой просек, дом 5А, строение 4, Фестивальная площадь (напротив павильона № 2). В 6:30 к верующим обратится глава ДСМР муфтий Альбир Крганов, после чего начнется праздничный намаз.

По информации столичного департамента нацполитики и межрегиональных связей, на территории Московской области для проведения мероприятий по случаю наступления Ураза-байрама выделено 48 мест. Для удобства верующих также будут организованы трансляции праздничных богослужений на телеканалах, официальных информационных ресурсах религиозных организаций и в социальных сетях. Так, молитва из Орехово-Зуевской соборной мечети будет транслироваться с 6:30 на телеканале "360°".

По словам замглавы ДУМ РФ муфтия Рушана Аббясова, в праздновании Ураза-байрама в Московском регионе 21 апреля, как ожидается, примут участие до полумиллиона верующих, при этом в мечетях и на дополнительных площадках в столице ожидается более 300 тыс. человек. "Планируется большое количество верующих, потому что, во-первых, будет и наше местное население, мусульмане, и, конечно же, надо учитывать и то, что строительный сезон начинается, и некоторые наши братья-единоверцы приедут из стран Средней Азии. Я думаю, возле столичной Соборной мечети будет около 150 тыс. человек, а в целом в Москве и области - где-то 400-500 тыс. верующих", - сказал Аббясов ТАСС.

Традиции Ураза-байрама

Ураза-байрам является вторым по значимости праздником после праздника жертвоприношения (Курбан-байрам). Точная дата определяется по фазе луны. Праздничным является первый день месяца Шавваль.

На Ураза-байрам проходят коллективные праздничные намазы, среди верующих принято посещать кладбища и поминать усопших, а также навещать родственников, дарить подарки и угощать соседей сладостями.