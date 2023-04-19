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3 часа назад

Агент КГБ: как советская актриса Лариса Кронберг соблазняла французского посла

Мира Маркина

Лариса Кронберг была популярной советской актрисой в 50-60-е годы. Она снялась в фильмах "Девушка с гитарой", "Большая семья", "Олеко Дундич". После успеха на экране в карьере актрисы случился застой, и она решила переквалифицироваться, став тайным агентом КГБ.

Как советская актриса соблазняла французского посла для КГБ
Фото: Кадр из фильма "Олеко Дундич"Кадр из фильма "Олеко Дундич"

Кронберг привлекли к операции по вербовке посла Франции в СССР Мориса Дежана. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

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Актриса стала героиней "медовой ловушки". Так в КГБ называли оперативную технику для вербовки, когда "объект разработки" пытались соблазнить и скомпрометировать с помощью привлекательных и интеллигентных женщин, часто — актрис театра и кино. Их называли "ласточками".

Посол Франции в России Морис Дежан был близким другом президента Франции Шарля де Голля, поэтому он был так важен для советской контрразведки. Женатый Дежан был также слаб на красивых женщин. Когда его супруга улетела на отдых в Швейцарские Альпы, его познакомили с 30-летней Ларисой Кронберг, Соболевской, которая на тот момент была разведена.

Актриса соблазнила французского посла и договорилась с ним о любовной встрече в квартире на Ананьевской улице в Москве, которую заранее напичкали специальной прослушивающей техникой и видеоаппаратурой. Когда Дежан и Кронберг уже были без одежды в постели, один из штатных сотрудников КГБ ворвался к ним в дом, сыграв ревнивого мужа, который внезапно вернулся из командировки.

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Морис Дежан сбежал и обратился за помощью к генерал-лейтенанту КГБ Олегу Грибанову, которого считал за советника Председателя Совмина СССР. Так, за то, чтобы на посла не подали заявление в милицию, ему пришлось сотрудничать с советской властью. Через Дежана французскому президентов доносили выгодные СССР идеи: отчасти благодаря этому де Голль вывел Францию из НАТО. При этом послу платили за это большие гонорары и делали щедрые подарки ему и его жене.

Сотрудничество продлилось в течение шести лет, пока об этом не узнали западные спецслужбы. Дежана отстранили от должности, но он возглавил ассоциацию "Франция-СССР". А актриса Лариса Кронберг получила в подарок золотые швейцарские часы.

Истории,Лариса Кронберг,Олеко Дундич,НАТО,
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