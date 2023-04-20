Астрономия майя: ученые раскрывают связь между календарями и планетами

В том, что касалось астрономии и отсчета времени древние майя были знатоками. Новое исследование, возможно, наконец раскрыло сложную систему, которая когда-то связывала эти два столпа мезоамериканской жизни. По мнению авторов, загадочный календарь майя можно использовать для отслеживания движения планет по ночному небу за 45-летний период. Это должно разрешить давнюю загадку относительно структуры и функции культового доиспанского календаря, сообщает iflScience. Научная статья вышла в Ancient Mesoamerica.

У майя было целых два календаря: священный Цолькин, в котором было 260 дней, и светский Хааб с 365 днями. Эти два цикла синхронизировались каждые 52 года, в результате чего появился общий календарный период.

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Однако надписи, найденные на различных поселениях майя, описывают еще некий цикл в 819 дней. Анализ этих текстов показал, что каждая дата в этом цикле была связана с одной из четырех сторон света, а это означает, что для завершения всей серии потребовалось четыре круга по 819 дней — или около девяти лет.

Исследователи давно подозревали, что этот цикл может быть связан с движением планет, описывая время, которое требуется каждой планете, чтобы вернуться в то же положение на небе, если смотреть с Земли. Меркурий, например, имеет период в 117 дней, что идеально соответствует 819, умноженным на семь. Однако подобрать число 819 к другим планетам никак не удавалось.

В новом исследовании специалисты отмечают, что 20 циклов по 819 дней дают в общей сложности 16 380 дней (примерно 45 лет), которые можно аккуратно разделить, чтобы они соответствовали периоду каждой планеты.

Например, Сатурну требуется 378 дней, чтобы вернуться в то же место на небе. Таким образом, тринадцать из этих циклов дают 4914 дней, что составляет ровно шесть раз по 819. Тем временем семь возвращений Венеры идеально совпадают с пятью 819-дневными отсчетами, а 39 повторений синодического периода Юпитера совпадают с 19 циклами из 819. У Марса период составляет 780 дней. При умножении на 21 получается число, точно равное 20 819 дням.

Возможно, важнее всего то, что 16 380 также кратно 260, а это означает, что 20 циклов по 819 дней идеально совпадают с Цолькином.