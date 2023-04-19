Американец провалился в 30-метровую яму под его спальней

В США мужчина провалился в 30-метровую яму, которая образовалась из-за провала грунта под его спальней, пишет Mirror. С тех пор его никто не видел.

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Как рассказал Джереми, брат пропавшего Джеффри, инцидент произошел еще в 2003 году во Флориде. Мужчина услышал, как родственник кричал о помощи, и побежал на шум. На месте спальни была огромная воронка, которая стремительно заполнялась грязью, в которую и провалился американец.

«Он выкрикивал мое имя. Могу поклясться, я слышал, как он выкрикивал мое имя», — рассказал мужчина.

Спустя два десятилетия тело Джеффри так и не нашли, поэтому он считается погибшим. На следующий день после того, как воронка открылась, инженеры сочли дом слишком опасным и запретили дальнейшие поисковые действия, вспоминает Джереми.

Специалисты рассказали, что провалы грунта особенно распространены во Флориде из-за известняка под почвой, который может постепенно растворяться в дождевой воде.