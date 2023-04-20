Пропажа малазийского «Боинга» компании Malaysia Airlines в марте 2014 года шокировало весь мир. Версии о том, что произошло, выдвигались самые разнообразные. Но до сих пор о судьбе самолета ничего толком не известно.

Полет проходил «нормально»?

8 марта 2014 года «Боинг» совершал совместный с China Southern Airlines рейс MH370, следовавший из столицы Малайзии Куала-Лумпура в Пекин (Китай). На борту его было 227 пассажиров из разных стран и 12 членов экипажа. Командиром экипажа был опытный 53-летний пилот Захари Ахмад Шах, вторым пилотом - 27-летний второй пилот Фарик Аб Намид. Лайнер вылетел из Куала-Лумпур в 0.41 по местному времени и по графику должен был приземлиться в пекинском аэропорту в 6.30.

В 02.40 по малайзийскому времени самолет исчез с экранов радаров. При этом никакой информации о технических неполадках, смене курса или других проблемах диспетчерам не поступало. Последнее сообщение, полученное от экипажа, гласило: «Все в порядке, спокойной ночи». В этот момент лайнер находился над Южно-Китайским морем в 220 километрах от восточного побережья Малайзии.

В поисково-спасательной операции приняли участие 26 стран, включая Россию. Но никаких следов пропавшего авиалайнера обнаружено не было. В конце января 2015 года департамент гражданской авиации Малайзии официальноо бъявил всех, кто находился на борту самолета, погибшими.

29 июля 2015 года на французском острове Реюньон в Индийском океане, неподалеку от города Сан-Андре, пляжные уборщики нашли обломок крыла неопознанного самолета, покрытый ракушками. Специалисты подтвердили, что этот фрагмент с большой вероятностью принадлежит пропавшему лайнеру. Позднее были обнаружены и другие фрагменты, но доказать их бесспорную принадлежность к исчезнувшему «Боингу» так и не удалось.

Странности

Между тем, расследование, которое осуществляли Малайзия совместно с семью другими государствами - США, Великобританией, Францией, Китаем, Сингапуром, Индонезией и Австралией, показало, что после того как самолет стал недоступен для радаров, он провел в полете еще 7 часов. Последний контакт состоялся над Малаккским заливом, южнее Куала-Лумпура. Примерно через 40 минут связь с наземными службами была отключена, включая систему ACARS, доступную только из кабины пилотов. Продолжали поступать лишь электронные сообщения с бортового терминала на спутники Inmarsat. Именно благодаря им стало известно, что над малазийским городом Кота-Бару «Боинг» сменил курс на обратный, во второй раз пересек Малайзию в юго-западном направлении и направился на юг. Предположительно полет завершился в южной части Индийского океана. Последний сигнал с борта был получен спутниками в 8:15 по местному времени. Сигналы «черных ящиков» так и не были зарегистрированы.

Самолет угнали американцы?

Во время обыска дома у капитана Ахмад Шаха нашли самодельный авиатренажер «Боинга». Оказалось, Шах зачем-то тренировался сажать лайнер на пяти аэродромах в районе Индийского океана. Также он стер все записи из своего электронного дневника.

Поэтому основной версией следствия стал угон лайнера неизвестными лицами, находившимися предположительно в сговоре с пилотами. Еще одним аргументом в пользу причастности экипажа к исчезновению самолета стал тот факт, что за несколько минут до вылета Ахмад Шах разговаривал по мобильному с какой-то женщиной, которая приобрела сим-карту по поддельным документам.

Именно угонщики могли отключить приборы. Но куда угнали самолет? Одна из точек, куда Ахмад Шах «сажал» его с помощью тренажера - военная база США «Диего Гарсия», расположенная на острове-атолле площадью около 27 квадратных километров, входящем в архипелаг Чагос.

Зачем же американским военным нужно было угонять «Боинг»? Президент Института научных исследований третьего тысячелетия Илья Белоус указывает на то, что среди пассажиров находились 20 сотрудников американской компании Freescale Semiconductor, которая занимается производством чипов, полупроводников и другого электронного оборудования, в том числе и военными технологиями. Причем эти сотрудники были не американцами. 12 из них являлись малайзийцами, 8 – китайцами. И они обладали рядом патентов в военной сфере. Возможно, их хотели заставить вынужденно работать на американское правительство под присмотром. А самолет с остальными пассажирами просто ликвидировали.