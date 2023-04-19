Загадочные куклы поселились в почтовом ящике мужчины

Загадочное семейство миниатюрных кукол появилось в почтовом ящике жителя американского города Орчард-Лейк-Виллидж, штат Мичиган, и обзавелось собакой. Об этом сообщает USA Today.

© Lenta.ru

В августе 2022 года 72-летний психолог Дон Пауэлл обнаружил в почтовом ящике среди рекламы и корреспонденции две небольшие деревянные куклы с мебелью и запиской: «Мы решили здесь жить. Мэри и Шелли». Сначала мужчина думал, что это ошибка или чья-то шутка, но добиться от соседей признания ему не удалось. Все отрицали, что таинственные куклы поселились в почтовом ящике по их вине.

Видео дня

«Я обошел соседей, чтобы узнать, находил ли кто-нибудь еще кукол в почтовых ящиках, но никто не находил. Через дорогу от меня живет соседка по имени Шелли. Я постучал в ее дверь и спросил, не она ли сделала это, но она ответила отрицательно», — рассказал мужчина. Сначала американец хотел выбросить подозрительных кукол в мусорное ведро, но затем передумал и решил оставить их в ящике.

Мужчина рассказал о куклах на местном форуме в надежде, что кто-нибудь признается в том, что подложил их. Он даже в шутку пригрозил обращением в полицию, но тщетно.

Дон Пауэлл и его жена Нэнси Пауэлл установили сделанный на заказ почтовый ящик пять лет назад, когда переехали в Орчард-Лейк-Виллидж. Он представляет собой уменьшенную копию их дома с просторным интерьером и большим количеством естественного света. В «потолок» ящика вмонтированы лампы на солнечных батареях, которые подсвечивают ящик в темное время суток.

С течением времени куклы обзавелись собакой, ковром, картинами и кроватью. Владелец почтового ящика начал следить за изменениями в импровизированном кукольном доме и делиться фотографиями с обновлениями на форуме. К праздникам куклы меняли наряды, иногда их посещала родственница с переломом ноги. На Хэллоуин Мэри и Шелли заменили на двух кукол в костюмах скелетов. На Рождество в доме кукол появились миниатюрные подарки.

В какой-то момент Пауэлл нашел в ящике новую записку. В ней говорилось, что Мэри и Шелли раньше жили в двухэтажном кукольном доме в голландском стиле, но решили, что почтовый ящик американца больше подходит для их племянницы Ширли — куклы со сломанной ногой, которая иногда навещает пару.

Владелец ящика сначала переживал, что почтальон перестанет доставлять ему почту. Но, учитывая, что ящик достаточно просторен, проблем с доставкой почты не наблюдалось. Пауэлл признался, что тайна кукольного семейства приносит ему радость. Вдохновленный этой историей, он даже подумывает о написании детской книги.

За последний месяц в домике кукол не появлялось новых предметов. Пауэлл не уверен в том, что хотел бы знать, благодаря кому в его жизни появились Мэри и Шелли. «Я наслаждаюсь этой тайной и жду, когда в почтовом ящике увижу новые вещи», — рассказал он.