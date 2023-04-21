Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Король Великобритании Карл III, которого весь мир 70 лет знал как принца Чарльза, готовится к главному событию года всего дома Виндзоров — коронации. Пока идут приготовления к пышному торжеству, и публика получает самую разную информацию о том, как оно пройдет. Пресс-служба Букингемского дворца знает, чем порадовать простых смертных.

© Вечерняя Москва

Вот, например, будет «Большой ланч» — торжественные застолья по всей стране по случаю радостного события, и везде официальное блюдо будет одинаковым. Французский киш — глубокий пирог с хрустящей корочкой, шпинатом, бобами и эстрагоном. Подробно рассказывается о чудесном масле, которым осуществляется помазание короля. Мирра, корица, оливковое масло — его основа. А еще всякие экзотические вещества, например, экстракт желез виверры. Виверра — хищник, похожий на енота. Тот самый, который использует кофейные зерна для очистки кишечника; люди производят из этих зерен, побывавших в зверьке, самый дорогой вид кофе. А для драгоценного масла берут экстракт желез виверры. От болезненной процедуры виверра часто гибнет — поэтому «зеленые» заранее имеют что сказать по поводу коронации.

Видео дня

Приглашения получили две тысячи гостей. По сравнению с тем, как происходила много лет назад коронация Елизаветы — 8 тысяч приглашенных, — мероприятие Карла можно назвать «узкой семейной вечеринкой». Главной интригой было, пригласят ли смутьяна принца Гарри со своей Меган? В итоге Гарри после долгих раздумий дал согласие и на церемонию приедет, а вот Меган останется дома, с детьми. Ну и хорошо, а то могла бы дерзкая Меган учинить скандал. Да и все внимание было бы тогда приковано к ней, а не к главному фигуранту коронации.

Для жителей Великобритании королевское семейство и все, что в нем происходит, необычайно важно. Но последнее десятилетие интерес к жизни Букингемского дворца падает. Королева Елизавета в ее сногсшибательных нарядах была, пожалуй, последней «настоящей» королевой нации. Ушастый принц Чарльз, 70 лет ожидавший своего трона, его супруга Камилла, которая то ли королева, то ли «королева-консорт», Гарри с мемуарами, враждующие Меган и Кейт — что ж, какие времена, такие и короли с королевами. Публика чувствует, куда дует ветер — содержать монархическую династию все дороже и все бесполезнее. Первыми отреагировали представители шоу-бизнеса. Элтон Джон и дамы из «Спайс Герлз» отказались выступить на церемонии — неслыханная в иные времена дерзость.

Главный британский телеканал «Би-би-си» тоже подкинул проблем — его сотрудники проголосовали за проведение забастовки в знак протеста против изменений, внесенных в содержание транслируемых передач. Стачка должна была бы произойти во время коронации. Потом, правда, ребята сжалились и перенесли забастовку на другое время. Решили не портить праздник королю. Ну и правильно: в конце концов, Чарльз, он же Карл, столько ждал этого дня. Поэтому будут и красивая церемония, и приветствие паствы с балкона, и концерт, и фейерверк, и лазерное шоу. А потом, 8 мая, всем гражданам Великобритании — выходной день.