В космос впервые в истории отправится российский арт-объект

В декабре 2023 года впервые в мире в космос полетит арт-объект: скульптура осьминога работы российской художницы Насти Миро. Об акции Настя Миро дала "Известиям" интервью.

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По словам художницы, запуск "обитателя глубин" запланирован на 1 декабря 2023 года. Сейчас идет подготовка к запуску под контролем "Роскосмоса", который поддерживает необычный проект. 3D-модель осьминога уже готова. Это будет белая фигурка примерно 10х10 сантиметров, держащая в щупальцах различные обломки. Суть акции – напомнить о необходимости экологичного подхода к освоению космоса, вредоносности космического мусора.