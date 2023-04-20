Почему мусульманам запрещено спать на животе

Мусульманам разрешено спать на боку или на спине. А вот на животе, согласно исламу, лежать не желательно даже днем. Такая поза была раскритикована самим посланником Аллаха, который заявил, что так спят только «обитателя Огня».

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Правила сна

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Многие аспекты человеческой жизни для мусульман регулируются определенными правилами. Не является исключением и сон, важность которого подтверждается в том числе количеством затрачиваемого на него времени. Так, Вахба аз-Зухейли в своей книге «Мусульманская семья в современном мире» пишет о том, что ислам предписывает ложиться спать сразу после вечерней молитвы. В особенности, это касается тех, у кого нет никаких срочных дел.

Именно для того, чтобы совершить утреннюю молитву, мусульманам рекомендуется рано вставать. Богослов и хадисовед Абу Бакр аль-Байхаки писал, что однажды Пророк Мухаммед(с.а) зашел к своей дочери Фатиме, когда та спала. Мухаммед(с.а) разбудил свою дочь, сказав ей: «Вставай, чтобы застать тебе удел от Господа твоего». Кроме того, ранний подъем способствует более раннему началу ежедневного труда, который также играет немаловажную роль для приверженцев ислама.

Правильная и неправильная позы

Впрочем, сон занимает не намного меньше часов в режиме дня любого человека, чем труд. Поэтому неудивительно, что в исламе огромное значение имеет не только отход ко сну и пробуждение, но и поза спящего. Правильным положением в постели мусульмане считают то, при котором лицо обращено к Мекке. Также верующие всегда спят на правом боку, подтянув ноги, согнутые в коленях, к груди, а ладонь подложив под щеку. В медицине эта поза называется позой эмбриона.

А вот на животе в исламе спать не желательно. Как указано в издании «Мусульманская этика и нравственность», в хадисе, переданном мухаддисом Абу Даудом, отец Йа’иш бин Тихфа аль-Гифари однажды улегся на пол мечети на живот. По словам Абу Дауда, тут же к нему подошел человек и, потрогав его ногой, посоветовал изменить позу. Этим человеком оказался посланник Аллаха, который произнес, что «так ложатся только обитатели Огня».

Мнение ученых

Стоит отметить, что положение лежа на животе, которое не мусульмане не должны принимать ни днем, ни ночью, не одобряют и современные ученые. Специалисты из США на основании собственных исследований утверждают, что сон на животе может вызвать проблемы с позвоночником, так как спящий в такой позе не способен контролировать свои движения. Мало того, долгое нахождение на животе может привести к болям в суставах и шее.