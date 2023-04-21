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Антропологи разгадали код календаря майя

Ученые из Тулейнского университета в США смогли разгадать код календаря майя. Его расшифровка началась еще в 1940-х годах, но в нем остается еще много неизвестного.

Антропологи разгадали код календаря майя
© Мир24

Известно, что древние календари были основаны на природных явлениях. Их создатели отмечали смену сезонов, солнцестояния или движение звезд. Календарь майя охватывал 819 дней, но ученые долгое время не могли ни с чем сопоставить 819-дневный цикл.

В рамках новой научной работы антропологи проанализировали, как календарь работает на протяжении более долгого периода времени – 45 лет. Результаты показали, что он соотносится с синодическими периодами – промежутками времени, которые требуются небесным телам, чтобы вернуться в исходную точку для земного наблюдателя.

Календарь майя на самом деле представляет собой сложную систему из календарей меньшего размера, разработанных столетия назад в доколумбовой Мезоамерике. Новые данные показали, что древний народ сумел провести чрезвычайно точные измерения синодических периодов видимых планет: Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна. Так, синодический период Меркурия составляет 117 дней, что ровно семь раз укладывается в 819 дней. Ученые нашли совпадения и в случае с другими небесными телами, сообщает Ancient Mesoamerica.

«Вместо того, чтобы ограничивать свое внимание какой-либо одной планетой, астрономы майя создали более масштабную календарную систему, которую можно было использовать для предсказания синодических периодов всех видимых планет», – отметили авторы.

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