Антропологи разгадали код календаря майя

Ученые из Тулейнского университета в США смогли разгадать код календаря майя. Его расшифровка началась еще в 1940-х годах, но в нем остается еще много неизвестного.

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Известно, что древние календари были основаны на природных явлениях. Их создатели отмечали смену сезонов, солнцестояния или движение звезд. Календарь майя охватывал 819 дней, но ученые долгое время не могли ни с чем сопоставить 819-дневный цикл.

В рамках новой научной работы антропологи проанализировали, как календарь работает на протяжении более долгого периода времени – 45 лет. Результаты показали, что он соотносится с синодическими периодами – промежутками времени, которые требуются небесным телам, чтобы вернуться в исходную точку для земного наблюдателя.

Календарь майя на самом деле представляет собой сложную систему из календарей меньшего размера, разработанных столетия назад в доколумбовой Мезоамерике. Новые данные показали, что древний народ сумел провести чрезвычайно точные измерения синодических периодов видимых планет: Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна. Так, синодический период Меркурия составляет 117 дней, что ровно семь раз укладывается в 819 дней. Ученые нашли совпадения и в случае с другими небесными телами, сообщает Ancient Mesoamerica.