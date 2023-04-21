Церковные праздники в мае 2023: православный календарь

Весь православный мир в мае продолжает праздновать Пасху до Вознесения Господня, в 2023 году оно приходится на 25 мая. Какие еще будут церковные праздники в мае – в материале «Рамблера».

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Церковный календарь строго регламентирует, в какие дни и что происходит, а православным верующим остается лишь иногда в него заглядывать, чтобы не забыть о важных датах.

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Церковный календарь

1 мая – день памяти Преподобного Иоанна Солунского, празднование Максимовской иконы Божией Матери, День памяти мучеников Виктора, Акиндина, Зинона, Севериана, Зотика и Кесария.

2 мая – день памяти Преподобного Иоанна Палеолаврита, день памяти Блаженной Матроны Московской.

3 мая – день памяти Преподобного Феодора Власяничного, день памяти Преподобного Александра Ошевенского, день памяти Мученика младенца Гавриила Белостокского, день памяти святителя Николая, епископа Сербского, Охридского и Жичского.

4 мая – обретение мощей преподобного Феодора Санаксарского, день памяти святителя Максимиана, патриарха Константинопольского, день памяти пресвитера Николая Писаревского.

5 мая – день памяти Преподобного Феодора Сикеота, день памяти Апостола Варфоломея и апостолов от 70-ти Луки и Климента, день памяти Преподобного Виталия Александрийского, перенесение мощей благоверного князя Всеволода Новгородского.

6 мая – день памяти Великомученика Георгия Победоносца, день памяти Иверской иконы Божией Матери.

7 мая – день памяти Мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов, день памяти Преподобных Саввы Печерского и Алексия, затворника Печерского.

8 мая – день памяти Преподобного Сильвестра Обнорского, день памяти Апостола и Евангелиста Марка.

9 мая – день памяти Священномученика Василия Амасийского, день памяти святителя Стефана, епископа Пермского, день поминовения усопших воинов, день памяти Преподобного Иоанникия Девиченского.

10 мая – преполовение Пятидесятницы, день памяти Апостола от 70-ти Симеона Иерусалимского (Семен Ранопашец), день памяти Преподобного Стефана.

11 мая – день памяти Мучеников Дады, Максима и Квинтилиана, день памяти Святителя Кирилла Туровского, день памяти Апостолов от 70-ти Иасона, Сосипатра, мученицы Керкиры девы и иных, с ними пострадавших.

12 мая – день памяти Девяти мучеников Кизических, день памяти Преподобного Чудотворца Мемнона, день памяти Святителя Василия Острожского.

13 мая – день памяти Апостола Иакова Зеведеева, обретение мощей святителя Никиты, затворника Печерского, день памяти Святителя Игнатия.

14 мая – день памяти Пророка Иеремии (Еремей Запрягальник), день памяти Благоверной Тамары, царицы Грузинской, день памяти Священномученика Макария, митрополита Киевского.

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15 мая – перенесение мощей мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, день памяти Святителя Афанасия Сидящего, день памяти Благоверного и равноапостольного царя Бориса, день памяти Святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского.

16 мая – день памяти Мученика Тимофея и мученицы Мавры (Мавра Рассадница), день памяти Преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского.

17 мая – отдание праздника Преполовения Пятидесятницы, день памяти Мученицы Пелагии девы (Пелагея Заступница), день памяти братьев Алфановых в Новгороде.

18 мая – день памяти Великомученицы Ирины Македонской, обретение мощей преподобного Иакова Железноборовского.

19 мая – день памяти Праведного Иова Многострадального (Иов Горошник), день памяти Преподобного Михея Радонежского, день памяти Мученика Варвара Луканского.

20 мая – воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме, день памяти Преподобного Нила Сорского, день памяти Мученика Акакия.

21 мая – день памяти Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова (Иван Долгий), день памяти Преподобных Арсения трудолюбивого и Пимена постника, Печерских, день памяти Преподобного Арсения Великого.

22 мая – день памяти Пророка Исаии, день памяти Преподобного Шио Мгвимского, перенесение мощей святителя и Чудотворца Николая (Никола Теплый).

23 мая – день памяти Апостола Симона Зилота, день памяти Святителя Симона Печерского, день памяти Блаженного Симона, Христа ради юродивого.

24 мая – отдание праздника Пасхи, предпразднство Вознесения Господня, день памяти учителей Словенских Равноапостольных Мефодия и Кирилла, день памяти Священномученика Мокия (Мокей Мокрый), день памяти Священномученика Иосифа, митрополита Астраханского, день памяти Святителя Никодима.

25 мая – Вознесение Господне, день памяти Священномученика Ермогена, день памяти Святителя Епифания, день памяти Преподобного Дионисия Радонежского.

26 мая – попразднство Вознесения Господня, день памяти Мученицы Гликерии, мученика Лаодикия Гераклейского (Лукерья Комарница), перенесение мощей преподобномученика Макария Каневского, день памяти Мученика Александра Римского.

27 мая – день памяти Мученика Исидора Хиосского (Сидор Бокогрей), день памяти Блаженного Исидора Ростовского.

28 мая – день памяти Преподобного Пахомия Великого (Пахом Теплый), день памяти Благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского, день памяти Преподобного Евфросина.

29 мая – день памяти Преподобного Феодора Освященного (Федор Житник), перенесение мощей преподобного Ефрема Перекомского.

30 мая – день памяти Апостола от 70-ти Андроника и святой Юнии, день памяти Преподобной Евфросинии, великой княгини Московской (Евдокия Свистунья).

31 мая – день памяти Мученика Феодота Корчемника и семи дев с ним Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии, Матроны и Иулии, память святых отцов семи Вселенских Соборов, день памяти Мучеников Петра, Дионисия, Андрея, Павла и мученицы Христины.