Гостья пришла на свадьбу в подвенечном платье и подверглась критике

Гостья Аба Доуп из Ганы, Африка, пришла на свадьбу подруги в подвенечном платье и подверглась критике в сети. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

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На размещенных кадрах блогерша с никнеймом aba_dope надела белое платье с глубоким декольте, украшенное кружевом и стразами. Кроме того, в ролике видно, что к наряду юзерши прикреплен шлейф. Доуп дополнила свой образ ярким макияжем и укладкой на темных волосах.

«Я твой свадебный гость», — подписала она видео.

Подписчики обругали гостью торжества за попытку затмить невесту своим внешним видом и обвинили ее в нарушении дресс-кода в комментариях под постом.

«Вам мало цветовой палитры?», «Это был отличный повод выгнать вас», «Не понимаю, почему ты решила выглядеть ярче невесты», — высказались они.