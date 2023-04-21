Женщина нашла клад времен викингов в подвале дома родителей

Грета Марго Серум из норвежского города Валдрес обнаружила в подвале дома родителей клад в виде 32 железных слитков. Экспертиза показала, что они могут относиться ко временам викингов или Раннего Средневековья, говорится в сообщении Муниципалитета округа Иннландет.

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Согласно информации NRK, клад лежал в подвале дома с 1980-х годов. Впервые их нашел еще отец женщины, когда копал колодец. Ученые предполагают, что владелец слитков тысячу лет назад мог закопать их, чтобы затем вернуться.