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Жительница Норвегии нашла клад времен викингов в подвале дома родителей

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Грета Марго Серум из норвежского города Валдрес обнаружила в подвале дома родителей клад в виде 32 железных слитков. Экспертиза показала, что они могут относиться ко временам викингов или Раннего Средневековья, говорится в сообщении Муниципалитета округа Иннландет.

Женщина нашла клад времен викингов в подвале дома родителей
© Слово и Дело

Согласно информации NRK, клад лежал в подвале дома с 1980-х годов. Впервые их нашел еще отец женщины, когда копал колодец. Ученые предполагают, что владелец слитков тысячу лет назад мог закопать их, чтобы затем вернуться.

Слитки имеют вытянутую форму. С одной стороны расположено отверстие, что свидетельствует о том, что их могли связывать. Вес каждого бруска составляет порядка 50 граммов. Специалисты допускают, что они могли использоваться как деньги.

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