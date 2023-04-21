Ураза-байрам: почему праздник важен для мусульман России

«ФедералПресс» рассказывает о празднике Ураза-байрам, который начали праздновать мусульмане. В материале – в чем суть праздника, сколько дней он длится и как верующие его отмечают.

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Суть Ураза-байрам

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Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр – мусульманский праздник разговения. Это дни, которые завершают строгий тридцатидневный пост в месяц Рамадан. Верующие на Ураза-байрам благодарят Аллаха за то, что у них была возможность укрепить свой дух в дни поста.

История праздника идет еще со времен жизни пророка Мухаммада и отсчитывается с 624 года. Упоминания об этих днях содержатся в преданиях о словах и действиях пророка – хадисах.

Дата Ураза-байрама и выходные

Дата Ураза-байрама каждый год меняется в соответствии с лунным календарем. В 2023 году Ураза-байрам пришелся на 21 апреля. Праздновать мусульмане будут еще два три – дня после.

Дни Ураза-байрама в мусульманских странах считаются выходными. В России в 2023 году в честь праздника отдыхают жители Адыгеи, Башкирии, Дагестана, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Крыма, Татарстана, Чечни.

Как отмечают Ураза-байрам

До праздника считается правильным выплатить нуждающимся милостыню разговения (закят аль-фитр). Обычно ее отдают продуктами, но есть возможность выплатить деньгами.

Сам Ураза-байрам мусульмане празднуют масштабно. В первый день рано утром тысячи верующих собираются в мечетях на коллективную молитву (ид-намаз), а днем и вечером посещают шествия, фестивали, ярмарки.

После коллективной молитвы и в остальные дни Ураза-байрама принято собираться с родственниками и друзьями. Обычно все вместе усаживаются за праздничную трапезу, на столы выставляют плов, блюда из баранины, мясные пироги, лепешки, национальные сладости вроде чак-чака.

Также считается, что Ураза-байрам – праздник щедрости, поэтому близким принято дарить памятные вещи, посуду, декор для дома, религиозные предметы. За эту составляющую Ураза-байрам очень любят дети, так как их щедро одаривают сладостями и другими презентами.

Еще одна особенность Ураза-байрама – радостные приветствия, которыми верующие встречают друга в праздники. В дни разговения можно услышать «Ид мубарак!» – «Благословенного праздника!» или «Такаббаля-Ллаху минна ва минкум!» – «Да примет Аллах от нас и от вас!»

Традиции Ураза-байрам

встречаться и созваниваться с родными;

ходить в гости к друзьям;

дарить подарки и баловать детей;

подавать милостыню;

посещать могилы предков. Что можно делать: