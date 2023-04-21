Как появился Рим — вечный город и наследник Трои

Roma aeterna. Рим – вечный город. Такое знаменитое определение дал ему Альбий Тибул в своих «Элегиях». Рим породил всю европейскую цивилизацию, включая и русскую. Его значение в истории человечества настолько велико, что мы до сих пор во многом живём по его древним законам и римскому праву. Рим действительно один из самых старых из ныне существующих городов мира и, если его конца пока не видно, то точно известна дата возникновения – 21 апреля 753 года до нашей эры.

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Впрочем, утверждение «точная дата» не совсем верно, правильнее говорить – общепринятая. Но она отмечается уже не одно тысячелетие. Вся начальная история Рима носит легендарный характер, сами они стали записывать свою хронику лишь в III веке до нашей эры, а первые полтысячелетия как-то обходились без этого.

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Но современные изыскания, в том числе и археологические, многие аспекты легенд подтверждают. Поэтому к ним можно относиться со всей серьезностью, тем более что там нет ничего сказочного. В конце концов и Трою долгое время считали легендой, а то и писательской выдумкой Гомера, пока Генрих Шлиман ее не нашел. Вот с Трои и начинается история Древнего Рима.

По существующей легенде, оставшиеся в живых троянцы спаслись на кораблях и начали скитаться по Средиземному морю в поисках пристанища. Возглавил их сын дарданского царя Ахниса Эней – один из героев защиты Трои. Плавали долго, поскольку берега восточного средиземноморья уже были плотно заселены – тут жили и противные греки, и египтяне, и финикийцы.

Поэтому потихоньку доплыли до западной его части, где население было пореже. Однажды беглецы заметили устье довольно широкой реки, по берегам которой был густой лес. Вконец уставшие путники решили пристать к берегу. Осмотревшись, убедились, что поблизости никаких поселений нет, за лесом начинались зеленые холмы и равнины, которые явно были плодородными. Решили – вот она земля обетованная!

Некоторое время троянцы приходили в себя после всех злоключений, поэтому город основал только сын Энея Асканий и назвал его Альба-Лонга. Через несколько десятилетий его правителем стал Нумитор. Но у него был младший брат и страшный завистник Амулий. Интриговать он умел хорошо, поэтому удалось свергнуть Нумитора. Но по каким-то причинам ему сохранили жизнь, выделили клочок земли и даже каких-то слуг для его обработки.

А вот с племянниками Амулий обошелся гораздо круче – сын Нумитора Лавз был убит, а его сестра Рея Сильвия отдана в храм богини Весты в качестве весталки. По существовавшим тогда законам они не имели права выходить замуж и вообще иметь какие-то отношения с мужчинами. То есть потомства от нее не ожидалось. Ровно также и с той же целью в Средние века будут отправлять неугодных в монахи.

Но Рея Сильвия то ли обет безбрачия держала не строго, то ли еще чем навеяло – но однажды она родила двух близнецов. Взбешенный Амулий приказал ее и детей утопить. Говорят, утонув Рея Сильвия стала женой речного бога. Слуга, который исполнял приказание, принес корзинку с малышами к берегу Тибра, но поскольку было прохладно, река в половодье бурной, то заходить в нее он не захотел и просто поставил корзинку на воду и ушел.

Половодье отнесло ее достаточно далеко вверх, чтобы не обнаружили слуги злобного родственничка. Через некоторое время вода спала, корзинка с младенцами оказалась на суше. Малыши, естественно ревели и на плач прибежала волчица. Утверждается, что она недавно потеряла волчат, горевала и ее распирало от материнского инстинкта. И молока. Им она братьев и накормила, предварительно перетащив в свое логово в пещере холма, она существует и поныне. Холм назывался Палатинским.

Однажды мимо проходил царский пастух Фаустул и заметил волчицу и двух детей. Когда-то у него и жены Акке Ларенции был ребенок, но он умер в младенчестве. Больше детей им боги не дали. Поэтому посовещавшись они решили взять ребятишек на воспитание и сумели вырастить двух сильных красавцев дав им имена Рем и Ромул.

Мальчишки оказались озорными и шебутными. Юношами они сколотили свою ватагу и с удовольствием совершали набеги на огороды и пастбища соседей. Однажды им не очень повезло, и пастухи одного из таких землевладельцев захватили в плен Рема и привели к своему правителю.

Это оказался не кто иной как свергнутый царь Альба-Лонги Нумитор. Поговорив с Ремом и сопоставив все имеющиеся факты, он понял, что перед ним стоит один из его пропавших внуков. Тут и Ромул подоспел с отрядом выручать брата и был ошарашен новостью.

Рем и Ромул решили, что они обязаны вернуть трон деду – наконец-то у них появилась благородная цель для применения своей молодецкой силы, а не просто устраивать набеги за баранами. Они со своими людьми пришли в Альба-Лонге, проникли в царский дворец и убили нечестивого родственника. Трон возвратили деду к великой радости жителей города – Амулий был очень жестоким правителем.

Вместе с дедом и приемными родителями они счастливо прожили несколько лет. Но однажды Нумитор посоветовал им основать свой город и всячески расширять его. Братья вернулись к месту, где их нашла волчица и решили, что сами боги тогда указали им место. Но тут между ними возникла трагическая ссора.

Как известно, Рим стоит на семи холмах. Но для его начала надо было выбрать лишь один. Рем настаивал, что это будет Аветинский, Ромул – Палатинский. Решили, что каждый сядет на своем холме и будут считать пролетевших над ними коршунов. У Рема вышло шесть, у Ромула двенадцать. Они опять начали спорить, мол подсчеты были нечестными. Разняли и успокоили их соратники. По всей вероятности выходило, что город надо возводить на Палатинском холме.

Ромул провел широкую линию на холме и возвестил, что отныне никто не перейдет ее границу без его разрешения. Рэм со смехом тут же несколько раз перепрыгнул через нее. Это привело в ярость еще не остывшего от предыдущего спора Ромула, и он ударил брата. Удар оказался смертельным. Ромул будет потом всю жизнь переживать и страдать из-за этого.