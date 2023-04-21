Как в Радоницу поминать усопших

«В Страстную и Пасхальную недели в церквях не поминают усопших и православные в эти дни на кладбища не ходят. Первое поминовение после Пасхи происходит на 9 день. Мы приходим на кладбище не для того, чтобы устроить обильный приём пищи и встретиться со знакомыми, а для того, чтобы устроить встречу со своими усопшими, поделиться с ними пасхальной радостью, похристосоваться. Самые первые слова, которые нужно сказать на могиле: Христос Воскресе! Ведь тело усопшего в земле, а душа в вечности — с Богом. Радоница — это радостные дни для усопших», — поясняет иерей Александр Орищенко, благочинный Выселковского церковного округа.