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Как в Радоницу поминать усопших

Радоница — день общецерковного поминовения усопших. Ее отмечают на девятый день после Пасхи. В этом году Радоница выпадает на 25 апреля.

Как в Радоницу поминать усопших
© Власть Советов

В этот день в храмах служится заупокойная служба, а верующие посещают кладбище — молятся об усопших, чтобы пасхальная радость передалась и им. Отсюда и название праздника — Радоница.

«В Страстную и Пасхальную недели в церквях не поминают усопших и православные в эти дни на кладбища не ходят. Первое поминовение после Пасхи происходит на 9 день. Мы приходим на кладбище не для того, чтобы устроить обильный приём пищи и встретиться со знакомыми, а для того, чтобы устроить встречу со своими усопшими, поделиться с ними пасхальной радостью, похристосоваться. Самые первые слова, которые нужно сказать на могиле: Христос Воскресе! Ведь тело усопшего в земле, а душа в вечности — с Богом. Радоница — это радостные дни для усопших», — поясняет иерей Александр Орищенко, благочинный Выселковского церковного округа.

Согласно церковной традиции, кладбища — это священные места, где тела умерших покоятся до будущего воскресения, их необходимо содержать в чистоте и порядке.

Придя на кладбище, священники рекомендуют зажечь свечку и совершить литию — особую молитву, текст которой можно найти в «Полном православном молитвослове для мирян». Можно также пригласить на кладбище священника.

Усопших вспоминают в тишине и молитве, могилу прибирают. Популярная традиция оставлять на кладбищах что-то со своего пасхального стола — ближе к языческой, и священники рекомендуют от нее воздержаться. Равно как и от поминовения усопших спиртным или оставления на могиле рюмки и куска черного хлеба, — это, прежде всего, неуважение к усопшим.

По церковному уставу, обычное поминовение усопших разрешено уже с Фомина понедельника, недаром второе название этой недели — Поминальная. Молитва будет действеннее, если поминающий в этот день сам причастится.

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