Как стеклянные кирпичи вошли в мировую архитектуру

Выставка "Фальконье. Архитектура света", которую Государственный музей архитектуры открыл во флигеле "Руина", посвящена одному из любимых материалов эпохи модерна - стеклянному кирпичу, а также его создателю Гюставу Фальконье.

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Сразу заметим, что швейцарский архитектор Гюстав Фальконье не имеет отношения к французскому скульптору Этьену Фальконе, автору "Медного всадника" в Петербурге. Можно сказать, они даже не однофамильцы. Гюстав Фальконье (1845 1913) родился в Ньоне, в Швейцарии, закончил Школу изящных искусств в Париже и, вернувшись в родной город, открыл там архитектурное бюро. Но не меньше архитектуры его интересовала политика. Фальконье стал префектом родного округа Ньон и, пребывая на этой должности более 30 лет, до конца жизни занимался техническими изобретениями, чем и прославился - особенно стеклоблоками и кирпичами из выдувного стекла. Фальконье создал кирпич из стекла, который под его именем вошел в строительный обиход Европы на полвека.

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Начав с простых прямоугольных форм стеклоблоков и перейдя к сложным и более трудоемким, он изготовил шестнадцать моделей стеклянных кирпичей, из которых две вертикально вытянутые модели №8 и №9 округлой и ромбической формы стали его визитной карточкой. В ноябре 1886 года был зарегистрирован патент на изобретение пустотелого стеклянного кирпича, а через семь лет, в 1893 году он был представлен на Всемирной выставке в Чикаго. После чего технология получила распространение по всей Европе и Российской империи.

Российская Газета

Популярность кирпичей Фальконье была невероятна. И это понятно: стеклянные кирпичики рассеивали и оттеняли яркий солнечный свет, сохраняли тепло и были непроницаемы. Стеклянную кладку использовали для внешних и внутренних окон, перегородок, куполов и перекрытий. Пик популярности нового стройматериала наступил в 1900-1910-х годах. Когда в 1930-х в Европе разразился кризис, цены на стеклоблоки взлетели в 2,5 раза, и на смену им пришли прессованные стеклянные кирпичи. Удивительно, но дольше всего они продержались в СССР. Еще накануне Второй мировой войны их производили на заводе в Гусь-Хрустальном - для книгохранилища Библиотеки им. В. И. Ленина.

В Россию кирпич Фальконье попал из Польши, где его изготавливали, меняя пропорции и размеры, но по той же технологии ручной выдувки с последующим обжигом. И сейчас в российских городах сохранилось множество зданий, в архитектуре которых были использованы стеклянные кирпичи. Это Бутырское трамвайное депо, Саввинское подворье, усадьба Латышевых-Бахрушиных (ныне посольство Индии) в Москве, храм при Кутайсовском детском приюте в Нижнем Новгороде, дом фирмы Фаберже на Большой Морской в Санкт Петербурге и Николаевский морской госпиталь в Кронштадте.

Четыре года назад сотрудники Музея архитектуры, побывав на выставке в Ньоне, посвященной Гюставу Фальконье, загорелись идеей не только рассказать историю стеклянного кирпича, но и показать возможность его современного использования. Музей обратился к экспериментальному производству NWG Glass.lab в Петербурге с предложением восстановить технологию и изготовить кирпичи Фальконье. Эксперимент удался. Благодаря ему появилась возможность отреставрировать два исторических здания - дом Щелухиной в Нижнем Новгороде и дом Ерошенко в Басковом переулке в Петербурге. А тема сохранения архитектурного наследия и научной реставрации стала еще одной идеей выставки. Поэтому один из центральных экспонатов - инсталляция "Беда" (авторы Тамара Ковалева, Анна Кистанова), напоминающая о варварском уничтожении исторических окон с их заменой на пластиковые стеклопакеты четыре года назад на Большой Пироговской улице, в здании Государственного Архива РФ. Уникальные кирпичи фальконье разбивали кувалдами. Но сотрудникам Музея архитектуры удалось спасти часть кирпичей, и 44 стеклянных модели № 9 вошли в коллекцию музея. Сейчас их можно увидеть в музее.

Российская Газета