Не жалеющий взрослеть детеныш леопарда попал в фотоловушку

Детеныш леопарда, которому на вид не меньше полугода, никак не хочет отказываться от материнского молока. Такие кадры сняла фотоловушка национального парка «Земля леопарда», передает «МИР 24».
Обычно в таком возрасте котята уже переходят на мясо, но мама своего малыша со взрослением не торопит: ласково обнимает и вылизывает. Леопарды заботятся о потомстве, пока детенышам не исполнится примерно полтора года. После этого самцы уходят как можно дальше от материнского участка, а самки, наоборот, стараются поселиться поближе.