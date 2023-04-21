Не жалеющий взрослеть детеныш леопарда попал в фотоловушку

Обычно в таком возрасте котята уже переходят на мясо, но мама своего малыша со взрослением не торопит: ласково обнимает и вылизывает. Леопарды заботятся о потомстве, пока детенышам не исполнится примерно полтора года. После этого самцы уходят как можно дальше от материнского участка, а самки, наоборот, стараются поселиться поближе.