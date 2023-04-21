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Не жалеющий взрослеть детеныш леопарда попал в фотоловушку

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Детеныш леопарда, которому на вид не меньше полугода, никак не хочет отказываться от материнского молока. Такие кадры сняла фотоловушка национального парка «Земля леопарда», передает «МИР 24».

Не жалеющий взрослеть детеныш леопарда попал в фотоловушку
© Мир24

Обычно в таком возрасте котята уже переходят на мясо, но мама своего малыша со взрослением не торопит: ласково обнимает и вылизывает. Леопарды заботятся о потомстве, пока детенышам не исполнится примерно полтора года. После этого самцы уходят как можно дальше от материнского участка, а самки, наоборот, стараются поселиться поближе.

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