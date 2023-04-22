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«Турникгерл» в московском метро рассмешила пользователей сети

«Турникгерл» в столичном метро рассмешила пользователей группы «Подслушано Метро Москвы» социальной сети «ВКонтакте».

«Турникгерл» в московском метро рассмешила пользователей
© Мослента

«Ищу девушку. Серая ветка. Она на спорте, да еще и красотка», — подписал автор снимок, на котором запечатлел девушку в длинном черном плаще. Пассажирка подтянулась на потолочном поручне в вагоне поезда столичной подземки.

На фото рядом с девушкой пользователи сети заметили пакет из популярной сети общественного питания «Вкусно — и точка», что стало поводом для шуток. «Сжигает калории после "Вкусно — и точка"», «"Вкусно — и точка" придал ей силу», «Еще и с пакетом еды», «Два подхода за БигМак», «Она пытается вытрясти съеденное из себя побыстрее», — прокомментировали они.

«Я сначала подумала, что она парит в воздухе — ведьма», «Лижет поручень просто», «До сих пор висит там же», «Вызывайте экзорциста», «Подбородком зацепилась случайно», — поупражнялись в юморе другие подписчики сообщества.

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