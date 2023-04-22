Зачем природа дала нам отпечатки пальцев

Отпечатки пальцев – это один из немногих физических признаков, которые даже у однояйцевых близнецов не имеют одинаковой формы. Они настолько уникальны, что уже более века их анализ является одним из почти 100% надежных методов судебной экспертизы. И все же они не являются незаменимыми для обычной жизни, а в животном царстве человеческий вид – одно из исключений. Лишь у некоторых других приматов и коал имеются так называемые папиллярные линии, и точная причина их развития долгое время была неизвестна ученым: Высказывались предположения, что они улучшают чувство осязания, или что они позволяют лучше захватывать предметы – и оба утверждения имеют под собой реальную основу.