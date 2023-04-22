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Зачем природа дала нам отпечатки пальцев

Помимо человека, отпечатками пальцев, а точнее папиллярными линиями, могут похвастаться приматы и некоторые сумчатые. Но для какой цели на самом деле служат эти странные рельефы?

Зачем природа дала нам отпечатки пальцев
© Unsplash

Отпечатки пальцев – это один из немногих физических признаков, которые даже у однояйцевых близнецов не имеют одинаковой формы. Они настолько уникальны, что уже более века их анализ является одним из почти 100% надежных методов судебной экспертизы. И все же они не являются незаменимыми для обычной жизни, а в животном царстве человеческий вид – одно из исключений. Лишь у некоторых других приматов и коал имеются так называемые папиллярные линии, и точная причина их развития долгое время была неизвестна ученым: Высказывались предположения, что они улучшают чувство осязания, или что они позволяют лучше захватывать предметы – и оба утверждения имеют под собой реальную основу.

Например, согласно исследованию, опубликованному в 2009 году в журнале Science, эти бороздки создают вибрации в 100 раз сильнее, чем гладкая кожа, при трении о поверхность различных предметов, что позволяет легче определить текстуру объекта. Эволюционно такая способность была полезна нашим предкам, например, для определения того, покрыты ли фрукты тонким слоем плесени. И наоборот, если мы хватаем что-то очень скользкое, папиллярные линии помогают отводить лишнюю жидкость к кончикам пальцев.

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