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Кошка Лагерфельда станет главной звездой красной дорожки на Met Gala

Кошка Шупетт, владельцем которой был умерший в 2019 году кутюрье Карл Лагерфельд, приглашена на бал Института костюма Met Gala, который пройдет 1 мая в Нью-Йорке.

Кошка Лагерфельда станет главной звездой дорожки на Met Gala
© Мир новостей

Агент кошки Люка Берулье, хозяин агентства My Pet Agency, которое специализируется на популярных в социальных сетях животных, рассказал изданию The New York Post, что Шупетт уже получила приглашение.

Он добавил, что в этом году бал посвящен памяти Карла Лагерфельда, «а Шупетт, безусловно, является центром его наследия». Выставка, к открытию которой приурочено мероприятие, получила название «Карл Лагерфельд: Линия красоты». Ожидается, что Шупетт станет главной звездой красной дорожки.

Любимой кошке Карла Лагерфельда в 2023 году исполнится 12 лет. Вообще-то котенка бирманской породы получил в подарок на день рождения манекенщик Батист Джабикони. Однако он попросил Лагерфельда присмотреть за питомцем на время своего отъезда, а после кошку назад уже не получил — модельер так привязался к Шупетт, что отказался ее отдавать.

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