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Пиццу со сверчками начали готовить в Италии

В кулинарные книги можно добавлять новый рецепт. В Италии стали готовить пиццу с насекомыми – вместо пеперони или курицы кладут сверчков, передает «МИР 24».

Пиццу со сверчками начали готовить в Италии
© Unsplash

Этот ингредиент и раньше использовали, но только перетирали насекомых в муку, и на ее основе и готовили пиццу. Но владелец одного из кафе пошел дальше и просто стал сыпать сушеных сверчков на тесто. Реакция посетителей оказалась неоднозначной. Попробовать рискнули не все. Хотя нашлись и такие гурманы, которым блюдо понравилось.

В Италии официально одобрено приготовление пищи из сверчков, саранчи, червей-буффало и мучных червей. Хотя за такую еду высказались только 16% граждан. А больше половины категорически против.

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