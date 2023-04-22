Пиццу со сверчками начали готовить в Италии

Этот ингредиент и раньше использовали, но только перетирали насекомых в муку, и на ее основе и готовили пиццу. Но владелец одного из кафе пошел дальше и просто стал сыпать сушеных сверчков на тесто. Реакция посетителей оказалась неоднозначной. Попробовать рискнули не все. Хотя нашлись и такие гурманы, которым блюдо понравилось.