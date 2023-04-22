Кишиневский погром: 120 лет со дня жестокой расправы над евреями

В Молдове вспоминают жертв Кишиневского погрома – одного из самых масштабных в истории. 120 лет назад погибли 49 евреев, еще 500 были ранены, передает корреспондент Ксения Яниева.

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К памятнику жертвам Кишиневского погрома несут цветы. В этом парке когда-то находилось одно из старейших еврейских кладбищ. Сегодня по жертвам кровопролитной расправы здесь звучит реквием.

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«Мы собрались здесь, чтобы еще раз вспомнить эти трагические события. Мы посвящаем им большое количество мероприятий, чтобы люди помнили и никогда не забывали. Надеемся, что урок вынесен и больше не повторится», – рассказал мэр Кишинева Ион Чебан.

В 1903 году евреи составляли половину населения Кишинева. Перед погромом по городу прошел слух: якобы они использовали кровь христианского ребенка для изготовления мацы. Это и спровоцировало расправу. В городском музее истории открыли выставку с уникальными фотографиями жертв погрома. Многих из них в своих домах укрыли местные жители.

«Эти трагические события спровоцировали ряд других погромов, которые прошли. Это было началом трагедий для европейского еврейства. О Кишиневе и о том, что здесь произошло, узнал весь мир. Вся история Холокоста где-то исходит от этой даты», – рассказал координатор программ еврейской общины Рива Кокшарова.

В атмосферу того времени погружают предметы быта: искореженные задвижки для печей и горы битой посуды. О жестокой расправе говорят фотографии разрушенных зданий, целых улиц. Во время погрома в Кишиневе и пригороде было разгромлено более полутора тысяч еврейских домов. Это треть всех городских построек. Чудом уцелела Сенная синагога – одна из старейших в Кишиневе. Через нее лежал путь погромщиков.

«В то время рядом был рынок. Спасли запасы растительного масла. Его раскаляли. В момент, когда погромщики пытались проникнуть сюда, их отпугивали этим раскаленным маслом, разливая у входа», – рассказал главный раввин «Агудат Исраэль» Пинхас Зальцман.

Все эти истории в семье раввина Пинхаса Зальцмана передаются из поколения в поколение. В 1903-м году прадед раввина Гамлиель Рабинович возглавлял Кишиневскую ешиву – религиозное учебное заведение.

«Он услышал душераздирающие крики. Жену и детей спрятал на крыше дома. А сам сел на коня и поскакал спасать учеников. Он рассказывал, как по улицам лежали убитые. Все полыхало», – рассказал Пинхас Зальцман. После погрома Гамлиель Рабинович помогал евреям найти кров. Затем уехал в Израиль. Почти век семья раввина не приезжала в эти края.