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3 часа назад

Стали известны правила для владельцев печатных машинок в СССР

Мослента

Важная обязанность владельцев печатных машинок в СССР стала известна историку и журналисту Валерию Бурту. В своей статье на «Мосленте» он рассказал о правиле регистрировать эти приборы.

Стали известны правила для владельцев печатных машинок в СССР
Фото: МослентаМослента

Московский завод пишущих машинок находился на Большой Серпуховской улице, а магазин «Пишущие машинки» располагался на Пушкинской (сейчас это Большая Дмитровка), отметил автор. Там, по его словам, всегда было многолюдно.

Пишущие машинки, особенно импортные, были в дефиците, на них записывались в очередь. Особой популярностью пользовались модели «Олимпия» и «Оптима» из ГДР, а также чехословацкая «Консул». Советские изделия — «Любава», «Украина», «Уфа» — тоже покупали, но «авторитет» у них был ниже.

«До 70-х годов владельцы пишущих машинок были обязаны их регистрировать, оставляя образец шрифта в правоохранительных органах. Когда сотрудники милиции обнаруживала листовки, антисоветскую литературу или другие запрещенные советскими законами материалы, они могли определить, на чьей машинке это напечатано», — рассказал Бурт.

Ранее историк рассказал о самых смешных опечатках в дореволюционных газетах.

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