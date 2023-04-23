Сколько времени строился замок в Средние века

Даже сейчас иногда строительство многоэтажного дома затягивается на несколько лет. А что тогда было в средневековье? Сколько времени тратилось на строительство одного замка?

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На количество времени, которое люди тратили в Средние века на возведение замка, влияло несколько факторов. Главный из них - это тип замка.

Вообще крепости разделялись на две категории. Это бастионы (то есть оборонительные сооружения) и города-замки (были рассчитаны на долгую осаду).

Важным фактором было и то, где крепость будет находиться. Если рядом не было леса и карьеров, то всё строительство длилось дольше и обходилось дороже из-за перевозки материалов.

Также сроки строительства зависели от того, кто конкретно будет работать над замком. Это могли быть крепостные, а могли быть строительные бригады. На длительность строительства могли оказать влияние и погода, и низкий уровень развития медицины, но уже не такое сильное.

А ещё крепости зачастую строить нужно было как можно быстрее и вкладывали в это как можно больше средств. Связано это с тем, что мирные договоры через определённое время истекали, а к этому сроку должна была быть усилена защита.

Важную роль играет и то, в какой период строили замок. В X-XII века крепости были по большей части деревянные. И возводились они обычно где-то за несколько недель.

В целом же на постройку замка небольшого размера уходило примерно два года.