Плакальщицы на похоронах Сталина: как было на самом деле

На Руси часто приглашали на похороны профессиональных плакальщиц. Аналогичная традиция существовала и в Грузии. Говорят, именно поэтому для прощания со Сталиным в Москву и прибыли несколько тысяч плакальщиц. Но так ли это на самом деле?

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Слезы в кадре

Видео дня

Вместе со Сталиным-младшим плакала и вся страна. По крайней мере, об этом рассказывали многие очевидцы тех событий. Сергей Кормилицын, автор книги «Сталин против Гитлера: поэт против художника», связывает такую бурную реакцию людей на смерть Сталина с относительно недавно закончившейся Великой Отечественной войной. Дело в том, что, по мнению Кормилицына, для большинства победа прочно ассоциировалась с именем советского лидера, отсюда и подобные эмоции. Как бы то ни было, слезы тысяч простых граждан, проходивших мимо гроба вождя, так же, как и слезы Василия Сталина, зафиксировала беспристрастная видеопленка.

Грузинские плакальщицы

Однако среди убитых горем людей были, оказывается, и профессиональные плакальщицы. Как пишет в своей книге «Великие тайны Сталина» Василий Веденеев, плакальщицы в количестве нескольких тысяч человек были доставлены в Москву из Грузии специальным авиарейсом для участия в прощальной церемонии со Сталиным. Женщины, одетые во все черное, должны были проследовать за гробом вождя и плакать навзрыд. По словам Веденеева, плакальщиц «заказали» потому, что этого требовали грузинские традиции. Ведь всем известно о том, что настоящая фамилия Иосифа Виссарионовича — Джугашвили. Его отец был грузином по национальности. Да и родился и вырос Сталин в Грузии.

Действительно, если верить Наталье Волковой, автору труда «Бытовая культура Грузии XIX-XX веков: традиции и инновации», в Грузии существовали профессиональные плакальщицы, которых приглашали на похороны и поминки. В роли плакальщиц обычно выступали уже пожилые, но еще бодрые женщины, свободно владевшие речью и не лишенные артистических способностей. Кроме того плакальщицы должны были уметь импровизировать. По утверждению Юрия Анчабадзе, автора издания «Старый Тбилиси: город и горожане в XIX веке», плакальщицы постоянно носили черные платья, белые косынки, поверх их длинные черные шали, концы которых завязывались на шее. Одним своим видом они вселяли в окружающих печаль.

Специально для эфира?

Впрочем, Николай Николаев на страницах своей книги «ТАСС уполномочен... промолчать» заявляет, что плакальщиц «выписали» из Грузии совсем не для соблюдения старой традиции. По словам Николаева, женщины, профессионально занимавшиеся данной деятельностью, действительно должны были следовать в гуще траурной процессии за гробом Сталина и рыдать как можно громче. А громче для того, чтобы их плач был хорошо слышен во время радиотрансляции. Кстати, в те дни по радио передавали исключительно трагические музыкальные произведения, из-за чего и без того подавленные произошедшим граждане страдали истощением нервной системы, у многих случались сердечные приступы. Плакальщицы же усугубляли ситуацию. Тем более, что плач, как и смех, заразителен.