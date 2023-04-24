Кто придумал газированную воду

Наступают теплые дни, а вместе с ними приходит и время, когда востребованными становятся различные напитки. И нет ничего лучше в жаркий день, чем стаканчик холодной и бодрящей газировки – 24 апреля отмечается ее День рождения.

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Именно в этот день, 190 лет назад, в 1833 году, в Америке был получен патент на газированную воду. Впрочем, если исходить из фактов, то она появилась на свет гораздо раньше, а реальный ее изобретатель скончался за 30 лет до того момента. Но у американцев вечно изобретателем считается тот, кто первым добежит до патентного бюро. Кто это сделал точно неизвестно, во всяком случае имя получателя документа нигде упоминается. Но поскольку 24 апреля единственная известная точная дата, связанная с газированной водой, то ее и взяли для празднования.

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Реальным же изобретателем стал англичанин Джозеф Пристли, который родился как раз 300 лет назад – 24 марта 1733 года. Получается ровно за столетие и месяц до того, как кто-то получил патент. Он был священнослужителем, но при этом одним из величайших ученых – наукой занялся, когда в какой-то момент посчитал, что так ему велит провидение. В историю он вошел как выдающийся химик и лингвист. Знал практически все древние языки, включая халдейский, но при этом написал и «Основу английской грамматики».

Надо полагать, что это обстоятельство послужило причиной еще одного его замечательного изобретения, которое знает каждый школьник в мире – стирашки. Пристли обратил внимание, что кусок сырого каучука убирает следы от графитового карандаша гораздо лучше, чем хлебный мякиш, которым все пользовались до того момента. Связано это с возникающим электрическим полем, которое притягивает частички графита. Так и появился ластик.

Но главным его изобретением все же считается газированная вода – все же ее используют почаще стирашки. О существовании углекислого газа знали и до Пристли, открыл его шотландец Джозеф Блэк в 1757 году. Газированная вода довольно широко встречается в природе в естественном виде, мы с вами ее знаем как минеральную (не путать с минерализованной). Ею активно пользовались еще древние цивилизации, описывал Гиппократ, а на месте источников ставились храмы.

Есть еще один напиток, который получается газированным естественным путем, хотя его и изобрели уже люди – это пиво. И тоже очень древний. Пиво варили египтяне и шумеры еще на заре истории человечества. Вот с него-то все и началось.

Оказавшись однажды в пивоварне Джозеф Пристли наблюдал как образуются пузырьки в пиве. Ему стало интересно из чего же они состоят. Нет, ну то, что это газ он как химик прекрасно понимал, но какой?

Проблему решил тут же и просто. Раз газ – значит растворяется в воде. Поэтому над чанами с бродившим пивом установил емкости с водой, в которые этот газ выводился. Через некоторое время он понял, что вода «зарядилась». Каким образом это происходит мы и сами можем наблюдать в стакане с газировкой, а те, кто постарше помнят сифоны и баллончики с газом – когда-то газировку можно было и дома делать.

Так Пристли первым в мире выявил углекислый газ в чистом виде. Блэк узнал о нем в результате сгорания угля, со всякими примесями, собственно поэтому он такое название и получил.

Попробовав получившуюся воду Пристkи нашел, что она очень приятная на вкус. В 1767 году он изготовил первую бутылку газированной воды. Для этого использовал соду – нечто подобное мы делаем иногда и дома, когда в воду с уксусом добавляем соду и получается «шипучка». Только у него этот процесс был чуть сложнее, а вкус чище. Но название «содовая» еще долго оставалось за газировкой и используется до сих пор.

Через некоторое время ученый написал доклад о свойствах газированной воды и представил его в Королевском обществе. А заодно притащил партию бутылок с газировкой, которую назвал «Пирмонтская вода». Надо полагать, это был первый в истории случай, когда на каком-то заседании на столах стояла газировка. Ученым мужам она очень понравилась и Джозеф Пристли был удостоен за нее медали Лондонского королевского общества.

Он продолжил изучать свойства углекислого газа, открыл, что им питаются растения выделяя при этом кислород. Опыт с мышкой и растением в закрытой колбе вошел во все учебники химии и биологии. Но промышленного производства газированной воды так и не наладил.

Но идея уже пошла в массы. В 1770 году шведский химик Томас Улаф Бергман создал аппарат, который позволял делать газированную воду в достаточно солидных объемах. Этот агрегат стали называть сатуратор.

Но настоящую революцию в этом деле совершил живший в Женеве современник Пристли и Бергмана немец Иоган Якоб Швепп. Он держал ювелирную лавку, но всю жизнь мечтал изобрести безалкогольное шампанское. Через 20 лет усилий, получив новейшие знания, ему удается создать в 1783 году установку для промышленного производства газированной воды. Изучив спрос, он сообразил, что она лучше всего будет продаваться в Англии, где любят разбавлять водой бренди. Так и вышло, еще и виски с содовой начали прихлебывать. А компания «Швепс» существует до сих пор, хоть уже давным-давно сменила владельцев.

Как видим, никто из реальных создателей газированной воды к полученному 190 лет назад американскому патенту отношения не имеет. Наверное, потому история и не сохранила имя этого ушлого дельца, хотя может где в архивах и завалялось.

Но газировка стала необычайно популярной во всем мире. Особенно когда стала выпускаться с различными вкусами. В России они получили название «лимонад», и он заметно отличается от зарубежных напитков под этим названием. Лимонадами у нас называли любые фруктовые вкусы – с ними начали экспериментировать еще в 1930 годы и самым первым был «Дюшес», чтобы разнообразить вкус лимонада.