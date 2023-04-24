Главный «оружейный» секрет чекистов: где они прятали свои пистолеты

Для ношения пистолетов и револьверов предназначена кобура. Однако чекисты (впрочем, как и разведчики, в том числе иностранных спецслужб) нередко носили пистолеты в карманах. Чаще всего это был правый карман верхней одежды.

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Оружие и снаряжение

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На вооружении Народного комиссариата внутренних дел СССР состояли различные виды оружия. Как утверждает Андрей Мерников, автор издания «Оружие», еще в 1927 году для сотрудников ОГПУ был разработан револьвер системы Нагана – «командирский». Он представлял из себя компактный «Наган», предполагавший скрытое ношение, что было достигнуто благодаря укороченным стволу и рукояти. Также чекисты использовали незаметные в ношении пистолеты ТТ. Однако не меньшей популярностью пользовалось и оружие иностранного производства. Так, именно для снабжения войск НКВД в Германии в огромном количестве закупались пистолеты Маузера.

Понятно, что для ношения оружия необходима была кобура. По словам Сергея Гонюхова, автора книги «МВД России: 200 лет на страже закона и правопорядка», для комначсостава НКВД было установлено армейское снаряжение единого образца из кожи коричневого цвета с фурнитурой из белого металла. Для ношения оружия на поясной ремень с правой стороны надевалась кобура. А с тужуркой носилась подвесная кобура, прикрепленная тренчиками к поясному ремню. Представители рядового состава и младшего комначсостава носили поясной ремень коричневого или натурального цвета с металлической одношпеньковой пряжкой.

Неожиданная стрельба

Однако сотрудники НКВД далеко не всегда использовали для ношения оружия кобуру. Нередко пистолет, а точнее револьвер находился в правом боковом кармане пиджака, куртки, пальто или плаща. Как пишет в своей книге «Как дрались в НКВД» Александр Медведев, такое расположение оружия позволяет быстро, а главное неожиданно для противника произвести выстрел сквозь подкладку одежды, то есть даже не вынимая пистолета из кармана. Кроме того при необходимости оружие можно незаметно извлечь из кармана. Для этого следует повернуться к сопернику левым боком. После того, как револьвер оказывается снаружи, стрелять необходимо из-под левой руки.

Примечательно, что, если верить Виктору Кузнецову, автору издания «НКВД против гестапо. Операции советской разведки», в правом кармане верхней одежды предпочитали носить оружие и сотрудники госбезопасности Германии. Так, в книге Кузнецова приведены слова министра государственной безопасности ГДР Эрнста Волльвебера, занимавшего этот пост с 1953 по 1957 годы, который признавался: «Пистолет мы носили в правом кармане, специально увеличив его, чтобы в случае опасности стрелять, не вынимая оружия из кармана».

Главное — конспирация

Впрочем, сотрудники НКВД, а потом и КГБ далеко не всегда носили оружие именно в правом кармане верхней одежды. Так, Николай Захаров, описывая в своей книге «От ГУЛАГа до Кремля. Как работала охрана НКВД – КГБ» работу охраны Вячеслава Молотова, вспоминал о том, что пистолеты Макарова начальство рекомендовало носить в мягкой кобуре на поясном ремне, а вот пистолет Стечкина – за поясным ремнем брюк или правом брючном кармане. Если же охранник был одет в пальто, то он должен был положить «Стечкина» в левый потайной карман. Благодаря подобной конспирации, по словам Захарова, охране Молотова удалось сохранить в секрете наличие оружия во время поездки за границу.