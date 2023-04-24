Мальчик для битья и пожиратель грехов: самые странные профессии прошлого

Бывает, сидишь в офисе и думаешь: «Чем я занимаюсь? Зачем? Почему не выбрал другую профессию?». Если ваша профессиональная деятельность кажется вам рутинной, сложной, странной и даже ненужной, прекращайте рефлексировать. Еще совсем недавно существовали по настоящему экзотические профессии, и сегодня мы расскажем о самых странных и даже чудовищных из них.

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Хранитель королевского стула

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Нет, это не человек, ответственный за трон. Суть профессии состояла в подтирании королю его мягкого места после опорожнения. Помимо основной обязанности, хранитель должен был осматривать экскременты на наличие признаков болезни. Казалось бы, что может быть унизительнее? Но в XVI-XVIII веках обладатель такой должности считался счастливчиком. Хранителем королевского стула мог стать только человек знатного происхождения. Он пользовался невероятным уважением, властью и авторитетом, а еще имел доступ к важным секретам и даже обладал привилегией донашивать одежду с королевского плеча.

Похититель трупов

Они же охотники за мертвецами, они же «воскресители». С развитием медицины ученым и докторам потребовались тела для проведения вскрытий. За поставку мертвецов взялись ничем не гнушавшиеся люди. Они выкапывали свежезахороненные трупы и продавали их медицинским школам. С религиозной точки зрения это считалось недопустимым, к тому же в XIX веке стало известно о преступлениях охотников за мертвецами. Так, эмигранты из Ирландии Уильям Бёрк и Уильям Хэйр не стали дожидаться, когда кто-то умрет, а просто убивали людей.

Мальчик для битья

Методы воспитания во времена правления королей оставляли желать лучшего. Дело в том, что наказывать молодого принца мог только король. И чтобы показать наследнику, что он поступил неправильно, били его товарища для игр. В теории принцу должно становиться стыдно, ведь страдает ни в чем не виновный ребенок. Удивительно, но иногда такая должность приносила её обладателю дополнительные бонусы и привилегии. Например, король Англии Карл I сделал своего мальчика для битья Уильяма Мюррея первым графом Дайсартом. Сделал он это из-за чувства вины, или же по каким-то другим причинам — остается только догадываться.

Чтец на производстве

Для того, чтобы хоть как-то разбавить монотонную работу на фабрике, специальный лектор читал вслух рабочим художественные произведения, стихи, газеты или просто тексты развлекательного характера. Платили лектору либо сами трудящиеся, либо руководство завода. Брали на такую работу не каждого: чтец должен был обладать громким голосом, четкой дикцией и артистизмом. Со временем некоторые чтецы за дополнительную плату от политических движений стали обрабатывать трудящихся с помощью агитационной литературы. Руководство фабрик всё чаще стало отказываться от их услуг, а в после появления радио профессия и вовсе себя исчерпала.

Нужная женщина

За таким интересным названием скрывалась не самая приятная и интересная профессия. Женщина на этой должности отвечала за опорожнение чужих ночных горшков. Ежедневно таким сотрудницам приходилось иметь дело с большим количеством нечистот. Единственным плюсом в работе была неплохая по тем временам заработная плата, а ещё оплачиваемое питание и проживание.

Похоронный клоун

У древних римлян было весьма специфичное отношение к смерти: они считали, плач и печаль могут обидеть покойника. Поэтому вплоть до IV века на римские похороны приглашался клоун. Он надевал маску, похожую на лицо усопшего, и веселил скорбящих родственников. Часто это был не один клоун, а целая труппа, изображающая веселящихся покойников. Профессия была весьма почётная и ответственная.

Пожиратель грехов

Звучит зловеще, правда? На самом деле пожиратель грехов должен был есть хлеб и пить вино или пиво у могилы усопшего. Считалось, что тем самым он впитает в себя все грехи, в которых не успел покаяться покойник. Если отбросить всю мистику, весьма непыльная работа получается: ходи на похороны, ешь, пей да получай за это гонорар.

Ответственный за кипяток

Звучит странно, но в Средневековье только знатные хозяева могли позволить себе ответственного за кипяток. В его обязанности входило обеспечение дома горячей водой: для мытья рук, наполнения горячей ванны, сушки и стирки грязного белья и одежды.

Преследователь собак

Преследователь, которого еще называли Knockknobbler, должен был выгонять собак из церкви. Чтобы выполнить свою работу, преследователи использовали кнуты и специальные щипцы. Помимо основной обязанности, обладатели этой профессии должны были успокаивать громких детей и будить тех, кто заснул во время службы.

Будильщик