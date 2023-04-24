Пенсионерка из Свердловской области выиграла 1,2 млн рублей в лотерею

Уральская пенсионерка выиграла крупную сумму денег в лотерею – 1,2 млн рублей. Часть денег они с супругом потратят на новую резину. Татьяна Матвеева замужем уже 50 лет, поэтому распоряжаться деньгами супруги будут вместе. За розыгрышем победительница «Русского лото» следила по ТВ. Об этом ИА «Уральский меридиан» сообщили в пресс-службе «Столото».

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По её словам, к 7-му туру у неё осталось лишь одно число в билете, бочонок с которым не вытянул ведущий. Женщина сложила руки на груди и спросила у Всевышнего – неужели она сейчас выиграет? В тот момент, когда из мешка достали бочонок №8, у Татьяны от волнения затряслись конечности. Когда она вспоминает момент выигрыша, также волнуется.

Вместе с мужем они уже много лет играют в лотерею. Супруг уже решил, куда потратить первую часть выигрыша – он попросил жену купить новую резину. На остальные деньги также уже есть планы, но о них победительница предпочла не рассказывать.