Как меняются российские свадьбы

Каждый десятый россиянин готов потратить на организацию свадьбы более 500 тысяч рублей, около трети считают, что на свадьбу достаточно потратить от 100 до 300 тысяч рублей, а четверть опрошенных хотели бы уложиться в 100 тысяч рублей – таковы результаты опроса, проведенного «Авито Услуги».
MIR24.TV поговорил с руководителями свадебных агентств и выяснил, что свадебная отрасль испытывает кризис: количество свадеб неуклонно снижается, а формат становится все более камерным. Однако арки с цветами и нелепые конкурсы пока рано списывать со счетов.
«Уже много лет идет тенденция на уменьшение количества гостей на свадьбе. В 2000-е и 2010-е годы считали, что чем больше гостей – тем лучше, приглашали даже таких дальних родственников, которых в день свадьбы видели в первый и последний раз, а сегодня в тренде камерные свадьбы, на 20-25 человек, иногда даже на 8-12. Приглашают только самых близких родственников и друзей, в среднем в бюджет закладывается где-то по 10 тысяч рублей на человека», – рассказывает Роман Акимов, владелец свадебного агентства «Лавка чудес».
Уменьшается не только число гостей на свадьбах, но и количество свадеб в принципе, эта тенденция стала явной с 2014-2015 годов, говорит Акимов. Молодежь стремится к минимализму:
«Арок я давно не наблюдаю на свадьбах, арка – это сейчас, наверное, уже как лимузин с куклой на капоте. Сейчас зона проведения выездной церемонии бракосочетания просто украшается цветочными композициями. Иногда в целях экономии эти композиции потом переносят на столы гостей. На мой взгляд, индустрия пришла не то чтобы к стагнации, а к пониманию, что такое хорошо, а что такое плохо».
Если в 1990-х и начале 2000-х подавляющее количество свадеб проводилось в стиле фильма «Горько» – с бесконечными тостами, пьяными гостями, драками и пошлыми конкурсами, то теперь упор делается на викторинах, участие в которых – по желанию.
«Некоторое время назад, когда ты говорил, что ты ведущий свадеб, люди вздрагивали, думая, что ты тот самый «неадекват», который устраивает дурацкие конкурсы. Мы очень долго с этим боролись, доказывая, что свадьбы могут быть совсем другими. Потом появились выездные церемонии бракосочетания – это была целая революция в ивент-индустрии. А потом пошло слепое копирование Запада – сделать свадьбу как в американских фильмах, все это довели до гротеска. Сейчас, кстати, это отчасти осталось, например, на свадьбе у Маши и Вани пишут: «Masha and Vanya». В свое время мы ввели на рынок тематические свадьбы, в этом было нечто принципиально новое, индустрия на это тепло отреагировала, и в конце нулевых, примерно до 2014-го, на такие свадьбы был бешеный спрос. А потом пришла современная европейская классика», – рассказывает Роман Акимов.
Как правило, на свадьбах присутствует «обязательная программа»: первый танец молодоженов, букет невесты, свадебный торт. А конкурсы превратились в «интерактивы»:
«Интерактивы – это те же конкурсы, только в профиль, – поясняет свадебный эксперт. – Для молодоженов принципиально, чтобы у них были интерактивы, а не конкурсы. С другой стороны, все пришло к формату сидячего застолья, пониманию, что людей не надо дергать, вытаскивать, напрягать. Свадьбы, как правило, проводятся в зале с экраном, часто используются форматы популярных телешоу, таких как «Кто хочет стать миллионером?», «Блеф-клуб» или «Что? Где? Когда?». Люди сидят за столиками – кто хочет, принимает в этом участие, кто не хочет – не принимает».
Изменения, которые происходят в праздновании свадеб, отражают изменения в психологии общества. Некоторые традиции почти прекратили свое существование, например, многие не хотят встречи с караваем, а букет невесты все чаще оказывается никому не нужным…
«Если даже лет восемь назад, когда звучала фраза про букет невесты, летели столы, все бежали, сшибались лбами и человек 20-30 старались поймать этот букет, то сейчас такого нет. Это не какие-то разовые случаи, а повсеместно: девушки демонстрируют свою независимость, закатывают глаза: «Ой, да кому это надо...» Часто они копируют модные тренды из соцсетей: выходят ловить букет с бокалом шампанского, демонстрируя всем своим видом, что не собираются предпринимать никаких усилий, а когда букет летит, они этот бокал выпивают залпом – и просят при этом их снять, чтобы выложить в интернет как некое достижение. Даже если свадьба на 100-200 человек, девушкам это не надо: ты даешь микрофон невесте, и она вызывает как в школе по журналу», – рассказывает Акимов.
О тех же тенденция говорит владелец свадебного агентства Family Олег Алмаев. По его мнению, главный свадебный тренд – не праздновать свадьбу.
«Объем мероприятий очень сильно упал с 2020 года, не восстанавливается и вряд ли восстановится, – отмечает Алмаев. – Тренд сейчас – минимизация во всех отношениях. Индустрия переходит в плоскость европейской – там уже нет свадебных агентств. В Англии, Америке и Австралии остается такой формат, когда проводится тихое мероприятие: с семьей посидели в ресторанчике и разбежались. У нас таких свадеб было очень много в 2017-2019 годах. Если раньше на свадьбе основные решения принимались родителями, которые и оплачивали торжество, то сейчас все оплачивается самими молодоженами. Молодежь смотрит: «Два миллиона. Да зачем это надо, давай лучше квартиру в Подмосковье купим».
В скором времени мы увидим еще большее сокращение числа свадеб – в основном молодые люди будут выбирать «гражданский брак», считает эксперт: «Растет поколение, которое по-другому воспринимает смысл жизни и семьи. Они видят, какое количество пар разводится, видят, как это все легко, и относятся к этому очень просто. Будущее поколение сведет на нет очень многие сферы бизнеса, которые существовали на старой закалке, эпохе, связанной с семейными ценностями, продолжением рода».
По словам Олега Алмаева, такие свадебные атрибуты, как «президиумы» и лимузины, еще какое-то время будут существовать, однако в целом свадебный бизнес приходит к упадку. Дорогие, красивые, пышные свадьбы станут привилегией только очень обеспеченных людей.