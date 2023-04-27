Как меняются российские свадьбы

«Некоторое время назад, когда ты говорил, что ты ведущий свадеб, люди вздрагивали, думая, что ты тот самый «неадекват», который устраивает дурацкие конкурсы. Мы очень долго с этим боролись, доказывая, что свадьбы могут быть совсем другими. Потом появились выездные церемонии бракосочетания – это была целая революция в ивент-индустрии. А потом пошло слепое копирование Запада – сделать свадьбу как в американских фильмах, все это довели до гротеска. Сейчас, кстати, это отчасти осталось, например, на свадьбе у Маши и Вани пишут: «Masha and Vanya». В свое время мы ввели на рынок тематические свадьбы, в этом было нечто принципиально новое, индустрия на это тепло отреагировала, и в конце нулевых, примерно до 2014-го, на такие свадьбы был бешеный спрос. А потом пришла современная европейская классика», – рассказывает Роман Акимов.