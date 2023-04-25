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Как произошла крупнейшая ядерная катастрофа: что случилось в ночь на 26 апреля 1986 года

В 1986 году в ночь с 25 на 26 апреля произошла крупнейшая ядерная катастрофа в истории — взрыв на Чернобыльской АЭС в Украине. В 01:23 по местному времени в одном из реакторов произошел взрыв. «Рамблер» расскажет о том, как это было.

Крупнейшая ядерная катастрофа: что случилось в ночь на 26 апреля 1986 года
© РИА Новости

Причина взрыва на Чернобыльской АЭС была связана с проведением неудачного эксперимента, в результате которого произошел сбой в работе 4-го энергоблока.

Контрольные стержни, предназначенные для регулирования реакции в ядре реактора, были полностью извлечены из реактора, что привело к ускорению реакции деления ядерных материалов и возникновению тепла. Это привело к нарушению термического баланса и последующей неустойчивости реакции, которая стала необратимой.

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В результате нагрева топлива в реакторе образовался пар, который накопился под давлением и привел к взрыву. Взрыв разрушил реактор и выбросил большое количество радиоактивных частиц в атмосферу.

Это привело к крупномасштабной катастрофе и к эвакуации населения из близлежащих населенных пунктов и привело к распространению радиоактивных частиц на территории Европы.

Чернобыльская авария стала самым серьезным происшествием в истории ядерной энергетики. Она имела долгосрочные последствия для здоровья людей, окружающей среды и экономики региона. Кроме того, авария стала причиной ужесточения международных норм и правил в области ядерной безопасности.

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