Зачем французы хотели купить скульптуру «Рабочий и колхозница»

В мае 1937 года в Париже должна была открыться Всемирная выставка. Впервые в мероприятии такого масштаба получил приглашение принять участие Советский Союз. Власти молодого государства к приглашению отнеслись серьёзно — в грязь лицом ударить было нельзя ни в коем случае.

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Архитектор Иофан за два года до открытия Экспо, разработал проект павильона СССР — высокой и длинной галереи (34 на 165 метров). Дополнить образ должна была скульптура рабочего и колхозницы — символ новых «хозяев» страны. Создать монументальную композицию за довольно сжатые сроки поручили скульптору Вере Мухиной.

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Много времени ушло на то, чтобы найти натурщиков для стати. Мухина как автор проекта оказалась очень капризным и придирчивым создателем. В итоге было решено остановиться на том, что прототипом мужской фигуры станет тело танцора Игоря Басенко и лицо физкультурника Сергея Каснера. Моделью для девушки стала телефонистка Анна Богоявленская — типичная советская «комсомолка, спортсменка и просто красавица».

После утверждения «главных ролей» Мухина создала миниатюрную модель будущей скульптурной группы. Через некоторое время началось возведение «оригинала». Для того чтобы понять, насколько масштабной была задача, достаточно попытаться представить основные параметры «Рабочего и колхозницы»: высота — более 24 метров, вес — более 63 тонн. Требовалось как можно быстрее изготовить все детали статуи, смонтировать, затем разобрать, погрузить в вагоны и привезти в Париж. Во французской столице конструкцию нужно было собрать в очередной раз — уже на крыше павильона СССР. Чтобы всё успеть, рабочим приходилось трудиться на объекте в три смены. Естественно, ни о каких перерывах и выходных даже речи не шло.

Старания оказались не напрасными. Эффект, который произвела скульптура Веры Игнатьевны, был ошеломительным. Впечатлённые масштабом советского павильона, немцы решили в последний момент увеличить высоту своей конструкции, на вершину которой водрузили фигуру орла. Но идея провалилась. На фоне «Рабочего и колхозницы» старания немцев выглядели жалко и вторично, а орёл из-за высоты здания и вовсе с земли казался какой-то птичкой.