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Лось проник в кинотеатр и съел весь попкорн

На Аляске лось зашел в кинотеатр и съел весь попкорн. Об этом сообщает издание UPI.

По словам очевидцев, сначала лось забрел в вестибюль и начал рыться в мусоре, а потом зверь обратил внимание на стойку с попкорном. Лось съел всю закуску пока сотрудники кинотеатра снимали происходящее на видео.

Позже работники стали стучать по стенам, чтобы заставить лося уйти обратно в лес. По пути домой зверь наткнулся на пакет McDonald's, в котором оставалась еда.

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Биолог дикой природы из Департамента рыбы и дичи Аляски Ник Фаулер заявил, что не знает, полезен ли фастфуд для лося или нет. В природе животное питается ветками, листьями и другими растительными материалами.

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