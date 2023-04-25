«Мы легли спать, а утром обнаружили, что спали на трупах»

В сентябре 2015 года на 96-ом году жизни скончалась Рузанна Лалаян – заслуженный врач Армении. Она – кавалер многочисленных боевых наград, орденов Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», медалей Г. Жукова и И. Баграмяна. Особенно ценная для нее была медаль «60-летие прорыва блокады Ленинграда».

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Родились Рузанна и Софья в Тбилиси, в семье железнодорожника Левона Лалаяна. Их было шесть сестер. После окончания школы Рузанна Лалаян вместе с сестрой Софьей поехали в Ленинград и поступили во 2-й Ленинградский медицинский институт.

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Из воспоминаний Рузанны Лалаян:

«22 июня 1941 года для нас с сестрой был самым счастливым днем. Накану мы сдали экзамены и окончили Второй Ленинградский медицинский институт. У нас на руках были свежие дипломы врачей, у нас были билеты и мы стремились быстрее домой. Прощальный день мы с друзьями решили провести в Петродворце».

Узнав о том, что фашистская Германия напала на СССР, выпускники ушли добровольцами на войну.

Из воспоминаний Рузанны Лалаян:

«Уже в пути бомбили немецкие самолеты и эшелон был разбит, за считанные минуты оказались ранеными огромное количество людей, мы с сестрой растерялись, ведь надо оказать серьезную хирургическую помощь. А у нас не было никакой практики, я помню лицо первого раненого солдата по фамилии Бойко – первого пациента в моей жизни. Он был тяжело ранен в грудь, истекал кровью, мне было очень трудно, все надо было решать самой».

Всю блокаду Рузанна и София работали на различных участках Ленинградского фронта. Работали врачами-хирургами. За это время они спасли тысячи советских солдат.

Александр Аствацатрян, сын ветерана ВОВ Рузанны Лалаян:

«Она бюла хирургом-травматологом, оперировала в полевых условиях. Работали под постоянным артобстрелом, она выносила с поля боя раненных солдат. Она не рассказывала нам об ужасах блокадного Ленинграда, щадила нас с братом, мы узнавали обрывки ее воспоминаний из многочисленных интервью. Так она рассказала о том, что в составе 42-ой армии они с боями продвигались. И ночью пришлось спать на холодной земле. Расстелили шинели и легли спать. И только утром обнаружили, что спали на обледенелых трупах».

Из письма Рузанны Лалаян:

04.07.42 год

«Дорогие мои, мы живы и здоровы! Нас ценят, как хороших специалистов, молодых кадров. Хирурги находятся на особой категории. Мы получаем командирский паек, через каждые 10 дней 420 г масла, гречку, сыр, печенье, кроме этого каждый день получаем 45 г масла на завтрак, обеды хорошие, очень часто дают рисовую кашу с маслом, гречневую кашу. От гречневой каши я так поправилась, мы меня такой полной не видели».

Рузанна Левоновна лично оперировала и выходила молодого поэта Михаила Дудина. Через сорок лет он приехал в Ереван и отыскал ее. Он на всю жизнь запомнил хрупкую докторшу-армянку с черными косами, аккуратно уложенными вокруг головы, и огромными умными глазами. А для нее он был одним из сотен пациентов, которого Рузанна Левоновна не запомнила. Великий русский поэт крепко-крепко обнял свою спасительницу.

Всю блокаду Рузанна и Софья работали на различных участках ленинградского фронта. В 1942 году сестер-хирургов за хорошую работу наградили билетами в Ленинградскую филармонию, где впервые должна была прозвучать знаменитая Седьмая симфонию Шостаковича. Сестры были счастливы, наконец-то они встретятся и смогут провести вместе несколько часов.

Из воспоминаний Рузанны Лалаян:

«Шли пешком, от Пулковских высот до филармонии – около 25 км, мы бояилсь, что опоздаем, но успели вовремя, заняли свои места, концерт начался. Несколько раз концерт прерывался артобстрелом и мы спускались в убежище. В очередной раз, когда мы оказались в убежище, к нам подошел парень с черными глазами, истощенный, заговорил по-армянски. Мы были очень обрадованы, попросил у нас он махорки. Мы дали ему адрес и он стал приходить к нам в часть. Мы делились с ним хлебом, кашей. Прошло некоторое время и мы узнали, что он скончался от голода. Это был солист оркестра Лениградской филармонии, виолончелист Корюн Ананян».

С войны Рузанна вернулась одна, ее сестра погибла за несколько дней до снятия блокады Ленинграда, во время боя, прямо за операционным столом.

Рузанна Левоновна в 1946 году поселилась в Ереване, где долгие годы проработала в Институте ортопедии и восстановительной хирургии. Там она встретила своего супруга, тоже военного врача. У супругов родились два сына – Александр и Левон.

Свою безграничную любовь к Ленинграду Рузанна Лалаян сохранила до последних дней. Она старалась почаще ездить в поселок Толмачево, где была похоронена ее сестра. Софья Лалаян увековечена в Книге памяти Ленинграда.

Из воспоминаний Рузанны Лалаян: