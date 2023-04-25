Радоница 2023: дата, традиции, что строго нельзя делать в этот день

Радоница, или родительский день, отмечается на девятый день после Пасхи. В 2023 году праздник выпадает на вторник – 25 апреля.

© Unsplash

«Рамблер» рассказывает, когда начали праздновать Радоницу в России, какие традиции и запреты были связаны с этим днем.

Видео дня

История праздника

Первое упоминание о Радонице появляется в источниках XIV века, но это вовсе не значит, что до этого вспоминать предков было не принято. Традиции весеннего поминовения умерших много сотен лет: люди ходили на кладбища, устраивали поминальные тризны. С приходом христианства, многие традиции изменились, но не исчезли полностью.

Как появилось название Радоница

Вообще у Радоницы масса названий:

Радуница,

Родоница,

Радовница,

Радольница,

Радонница,

Радошно,

Радошница,

Радожное,

Радунец,

Радостное,

Радушное воскресенье,

Редомное воскресенье,

Навьи проводы,

Навий день.

И это только в России, у других славянских народов также есть свои названия этого праздника. Считается, что слово имеет общий корень со словом «радость», в этот день было не принято грустить, наоборот, верующие несли радостную весть о воскресении Христовом тем, кто уже умер. Ведь если Христос воскрес, то и всех мертвых ждет такое воскрешение.

Но есть и другие версии происхождения слова, например, от греческого – ροδωνια – читается как родоня и в переводе значит «розовый куст». От греческого была образована калька на латинском Rosalia – это день роз или день поминовения мертвых. Кстати, у древних славян такие дни назывались Русалии.

Когда отмечается Радоница в 2023 году

Обычно Радоницу отмечают на девятый день после Пасхи – это первый вторник после Фомина дня, который еще называют Красной горкой. В 2023 году праздник выпадает на 25 апреля. Но в некоторых регионах свои традиции. Радоницу могут отмечать и в воскресенье, и в понедельник.

Как принято отмечать Радоницу

В этот день православные верующие ходят в церковь, посещают кладбища, наводят порядок на могилах умерших близких, а дома устраивают поминальный ужин или обед. Священники предупреждают, что устраивать пир на кладбище не стоит, причем нельзя приносить с собой не только еду, но и алкоголь. Спиртные напитки вообще нужно исключить, а поминки можно собрать дома в тесном кругу семьи.

Что нельзя делать на Радоницу

В этот день нельзя вспоминать и говорить плохое о тех, кто уже умер. Конфликты и ссоры лучше отложить на потом, а лучше помириться навсегда и найти компромисс.

Домашние дела лучше выполнить накануне, а в этот день сходить в церковь и посетить кладбище. При этом на кладбище нельзя устраивать поминки, поминальную трапезу лучше устроить дома за столом с близкими.