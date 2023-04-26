«Здесь мужчины не подкатывают к девушкам»

Москвичка Соня оказалась в Нидерландах в юном возрасте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Там она обзавелась знакомыми и друзьями со всего мира и получила образование в одном из лучших студенческих городов Европы.

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В рамках цикла материалов о жизни россиян за границей Соня рассказала «Ленте.ру» о развитой культуре согласия в стране и о том, почему студенты здесь становятся вегетарианцами.

«В Гронингене кипит студенческая жизнь»

Я задумалась об учебе за границей, когда была в десятом классе. Мы с родителями выбирали мне университет и в итоге остановились на Нидерландах. Это был один из лучших вариантов по цене, местоположению и качеству образования. В этой стране очень много программ на английском языке и среди местных жителей он тоже популярен. Поэтому я приехала в Нидерланды и подала документы в университеты, которые мне были наиболее интересны. В результате я поступила в практический университет в Гронингене.

Все, что я там изучала, я потом применяла на практике. У меня были курсы, и параллельно с ними я делала различные проекты. Плюс ко всему у меня было полгода стажировки и обмена с университетом на выбор. Я попала с программой студенческого обмена в университет в Канаде, но в итоге туда не поехала, потому что начался ковид. Однако у некоторых моих знакомых получилось: они поехали во Францию, в Испанию.

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Гронинген считается одним из лучших студенческих городов в Европе. Наибольший процент населения здесь — это студенты. В городах побольше, Амстердаме и Роттердаме, много работающих людей. А в Гронингене кипит студенческая жизнь. Здесь учатся ребята со всех стран. В городе каждый день тусовки, куда ни пойдешь — наткнешься на студенческие дома.

Во всех кафешках занимаются студенты, библиотека в городе — центр мира. Мне очень повезло здесь учиться.

После окончания бакалавриата я думала поступать в магистратуру в Амстердаме. Но здесь такое комьюнити, и мне так хотелось продлить свою беззаботную студенческую жизнь, что я решила остаться в Гронингене. Единственная проблема — удаленность города. До Амстердама отсюда ехать два часа на поезде. Но два часа для человека из Москвы — это недалеко.

Сейчас я учусь в магистратуре. Мои направления — бизнес-администрирование, развитие новых продуктов и бизнес-стратегия.

«Группового мышления здесь нет»

У меня здесь очень много друзей. Раньше я жила в общежитиях с другими студентами. Я до сих пор поддерживаю с ними связь и общаюсь со своими однокурсниками. Помимо этого, состою в студенческой организации, поэтому у меня широкий круг общения. С поиском друзей здесь вообще нет проблем.

Люди настолько разные, что ты в любом случае найдешь человека, с которым у тебя будут общие интересы.

В Нидерландах очень развита культура студенческого общества. Мне кажется, нидерландцы сделали это частью своей культуры. Здесь есть различные студенческие организации: спортивные, университетские по интересам, а также организации для всех, как у меня. Я знаю людей, которые состоят в четырех-пяти организациях. Это помогает интегрироваться, найти друзей, развиваться в областях, которые тебе нравятся. И это все делают студенты для студентов.

Например, в моей организации есть координаторы. Это учащиеся, которые решили посвятить год тому, чтобы организовывать мероприятия для студентов несколько раз в неделю. Они также проводят мероприятия для студентов, которые только приехали учиться. Они просто поняли, что им это интересно. И это все на волонтерских добровольных началах.

Вообще, я думаю, Нидерланды и Россия — две полярные страны во многих вопросах. Здесь живут очень свободные люди. И мне кажется, их свобода и легкость заключаются в том, что они фокусируются только на себе. Люди имеют индивидуальный взгляд на многие вещи. Они думают с позиции не «как будет лучше для всех», а «как будет лучше для меня». Группового мышления здесь нет.

Я недавно ездила к своему русскому знакомому, мы с ним не виделись три года. Пообщавшись с ним, я осознала, что эта страна меня очень изменила. Я приехала сюда в 17 лет, поэтому мое становление как личности проходило уже в нидерландской среде. Я была окружена людьми с определенным мировоззрением.

У меня друзья со всего мира. И когда мы собираемся обсудить какие-то темы, наши взгляды могут быть максимально противоположными. Именно это научило меня быть лояльной к другим людям и уважать их мнение несмотря на то, что оно отличается от моего. Отличие других людей у меня вызывает скорее интерес, нежели негатив, что я порой замечаю в России. Там выделяться люди не очень любят.

Выделяться в России — это протест, а здесь — самовыражение.

Но я очень люблю Россию. Это страна, в которой я выросла. Я никогда не забуду русский язык и не перестану общаться со своей семьей. Но в Нидерландах мне нравится свобода мышления людей. А еще то, что у меня есть возможность общаться с людьми совершенно разных национальностей и разных культур.

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И плюс ко всему я могу путешествовать. В этом году я уже съездила в Германию, в Бельгию, в Данию. Этим летом я думаю отправиться в путешествие по Европе на поездах. Здесь все очень близко, и к тому же путешествовать недорого. Это открывает мир для меня.

«То, что здесь красиво, в Москве — нормально»

Цены в Нидерландах не сильно выше, чем в России. Ну, только продукты дороже. Но я, например, хожу на рынок. Там можно купить свежие продукты, фрукты и овощи. Но здесь очень дорогое мясо. Поэтому половина жителей — вегетарианцы. Многие студенты говорят: «Я пока вегетарианец, а потом, когда буду богатым…» А так цены сильно не отличаются. Если бы я заказала одно и то же блюдо в кафе одинакового уровня в Москве и Амстердаме, то заплатила бы примерно одинаково.

А тусить здесь даже дешевле. Я хожу на вечеринки раза три в неделю, иногда даже чаще. Это все благодаря студенческой организации. Здесь вообще в этом плане другая культура. Фишка в том, что за ночь ты посещаешь около пяти клубов. Вход бесплатный, клубы маленькие, поэтому вместе с друзьями ты ходишь из заведения в заведение. Из-за того, что город небольшой, по пути встречаешь всех своих знакомых. Такое незапланированное легкое мероприятие.

В прошлый раз я пошла в клуб в вязаной кофте и чуть ли не в спортивных штанах, потому что не планировала. И это абсолютно нормально и комфортно для всех — приходить так на вечеринки.

Это то, что мне очень нравится: никто не парится, как кто выглядит и кто что делает.

То, что здесь считается красивым, в Москве — ничего особенного. Когда я одеваюсь здесь а-ля нарядно, то получаю сто комплиментов в свой адрес. А нарядись я так в Москве, думаю, не дотягивала бы до нормального уровня.

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Стандарты красоты в Нидерландах вообще другие. Когда я приезжаю из Москвы с шеллаком на ногтях, все говорят: «Ва-а-ау!» Но при этом если я прихожу на каблуках в библиотеку, на меня не смотрят как на ненормальную и тоже делают комплименты. То есть что бы ты ни делал, люди воспринимают это абсолютно спокойно. Потому что в конце концов это их особо не касается. Ты чувствуешь себя комфортно, кем бы ты ни был.

«Люди здесь очень хорошо понимают слово "нет"»

Здесь очень-очень безопасно. Я себе ни в чем не отказываю, могу гулять в мини-юбке и чувствовать себя максимально комфортно. Люди здесь очень хорошо понимают слово «нет». Даже если ко мне подходит какой-нибудь пьяненький мужчина и начинает со мной знакомиться, я говорю ему «до свидания» — и он сразу же уходит. У меня есть 99-процентная уверенность, что в большинстве случаев так реагируют все.

К тебе не будут подкатывать, если ты сама в этом не заинтересована.

У меня была такая ситуация. Еще на первом курсе, когда мне было 18 лет, я решила пойти в клуб с друзьями. До этого мы сидели в баре и там познакомились и разговорились с журналистом из Америки, который приехал делать репортаж про Гронинген. Ему было 37 или 38 лет. Он сказал, что пойдет с нами в клуб, и мы были не против. Но его туда не пустили — сказали, что он слишком взрослый.

Это сделано для того, чтобы студенты чувствовали себя в безопасности. Понятно, что такие правила не во всех заведениях, но в клубах для студентов именно так.

Еще здесь есть студенческая ночь. В это время клубы отвечают за безопасность студентов. Я заметила, что здесь вообще не принято, чтобы к девушкам приставали мужчины. Я могу танцевать настолько раскованно, насколько мне позволяет пластика моего тела, и при этом чувствую себя безопасно.

Но не стоит переходить на грубость, если с тобой хотят познакомиться, и доказывать, что ты не хочешь общаться с человеком. Я предпочитаю просто говорить, что у меня другие планы на вечер.

Здесь очень развита культура согласия, если это касается межличностных отношений. Мужчина не будет с тобой сближаться, пока не убедится, что ты на это согласна. Все строится на уважении и взаимных интересах.

«Никто не может догадаться, что я русская»

Нидерландцы уже привыкли, что к ним в страну приезжают разные народы. Из-за того, что здесь много мигрантов, русские не выделяются. С негативом к русским я не сталкивалась. Некоторые мои знакомые даже были в России. Например, один мой однокурсник ездил на чемпионат мира по футболу. Всем, кто там был, понравилось.

Лично ко мне все относятся хорошо. К тому же я понимаю, что приехала в чужую страну, поэтому не навязываю никому свои интересы. То, что я выбрала эту страну, уже означает, что мои ценности близки к тем, которые здесь приняты.

А то, что я русская, скорее вызывает интерес у иностранцев. В последнее время нидерландцы спрашивают меня о моих политических взглядах. Они очень прямолинейные люди.

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Здесь принято не стесняться и задавать любые вопросы, которые приходят тебе на ум.

Стереотипов о русских здесь не особо много, но когда нидерландцы узнают, что я хорошо готовлю, они говорят: «Ну конечно, ты же из России». А если я надеваю красное пальто, мне говорят, что я выгляжу как russian business woman. Еще все очень удивляются, что я говорю без русского акцента.

Здесь никто не может догадаться, что я русская. У меня не голубые глаза, не светлые волосы, моя внешность не кричит, что я славянка. Поэтому многие иностранцы изумляются, когда узнают, что я из России. Иностранцы считают, что русские выглядят немного иначе.

«Очень маловероятно достичь здесь чего-то пассивным путем»

После магистратуры я планирую искать здесь работу. Сейчас учу нидерландский язык. Я его изучала два года назад, но подзабыла, а хочу свободно им владеть. Сейчас стараюсь его подтянуть, чтобы было легче найти работу. Мне интересен digital business, какие-то IT-сферы. И мне очень нравится event management, но это немного расходится с тем, что я изучаю в университете.

На рынке труда сейчас довольно большая конкуренция. Работу найти реально сложно, но возможно. Правда, если неевропеец собирается устроиться в европейскую компанию, ему нужно иметь какие-то особенные навыки. Я окончила бакалавриат в практическом университете, а сейчас в магистратуре занимаюсь научной деятельностью в бизнес-среде. Это считается здесь оптимальной комбинацией. Я могу применять свои знания на практике, то есть создавать собственные проекты. В университете было много возможностей заниматься проектной деятельностью, и весь этот опыт пойдет в мое резюме. Даже участие в студенческой организации считается опытом работы. В общем, полученный в университете опыт дает возможность благополучного трудоустройства.

Почти все мои знакомые, которые окончили университет, нашли работу. Но чтобы компании взять на работу неевропейца, нужно заниматься бумажной волокитой, оформлением виз. По сути, чтобы меня взять, им нужно пойти в посольство и обосновать, почему им нужна именно я. А еще я не так хорошо говорю на нидерландском языке, как местные жители. Компании нужно понять, что на эту должность не претендует ни один квалифицированный нидерландец или европеец, и поэтому вот она я.

Но и индонезийцы, и китайцы, и американцы столкнутся с той же проблемой. Все они не имеют разрешения на свободную работу в Европе.

Мне кажется, приезжая в другую страну, очень важно иметь высокие амбиции.

Надо знать, ради чего ты это делаешь. Если у тебя есть желание и ты целеустремленный, то все получится. В принципе, очень маловероятно достичь здесь чего-то пассивным путем.

У нас очень много выставок, на которые приезжают разные компании, ищущие работников. Также можно получить рекомендации от преподавателей в университете. Это то, на что я рассчитываю, когда буду искать работу. Просто надо быть активным. Если ты сам проявишь инициативу, обзаведешься знакомствами, это поможет в дальнейшем трудоустройстве.

«В Нидерландах одни поля, а мне хочется в лесочке прогуляться»

Я сильно скучаю по Москве. Я живу в небольшом городе, и все-таки мне комфортнее в городах побольше. Мне нравится быстрый ритм жизни. Я привыкла жить Гронингене, влилась. Здесь очень много движухи, и я сама очень активная. У меня много друзей, и мне часто есть чем заняться. Однако когда заняться нечем, мне кажется, что здесь так тухло! Но эта проблема легко решаема. Работать я буду, скорее всего, в Амстердаме или Роттердаме.

Скучаю я и по русской природе. В Нидерландах одни поля, а мне хочется в лесочке прогуляться. Скучаю по русской еде. Вот недавно съела бутерброд с бородинским хлебом на завтрак. Здесь есть русский магазин, мне идти до него пять минут. Там и колбаса, и икра, и консервированные баклажаны. Лекарства даже русские есть. Но я туда редко хожу: когда хочу дать попробовать что-то своим друзьям-иностранцам или если мне очень чего-то захочется. Недавно, например, захотелось вареной сгущенки. В моей семье было не принято есть только исконно русскую еду. Моя мама, конечно, готовила борщ и блины, но это я могу приготовить и из обычных продуктов.

Я поддерживаю тесную связь со своей семьей, мы ежедневно созваниваемся. У меня есть маленькая сестра, ей сейчас три с половиной года. И если с родителями я могу поговорить по телефону, то с ней мне не хватает личного контакта. Поэтому у меня есть сильное желание приехать к семье, а еще хочется увидеться с друзьями детства. Раньше я бывала в Москве четыре раза в год, но после ковида перелеты стали дорогими и сложными, поэтому я стала прилетать лишь два раза в год — на летние и зимние каникулы.

У меня нет установки, что я никогда не вернусь в Россию. Но я очень люблю перемены.

И я против стабильности. Мне кажется, стабильность — это показатель успеха в России, а мне это не очень близко.

А Европа дает мне возможность, например, окончить университет и через несколько лет уехать жить в Испанию. И потом, если я захочу, смогу переехать в другую страну.