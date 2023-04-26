Зачем Брежнев построил в Москве спецдепо

Этот спецобъект железнодорожной инфраструктуры Москвы действительно был сооружен при Леониде Брежневе, в 1974 году.

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Именно в этом году в столице было построено спецдепо и пересадочный узел при нем для обслуживания высокопоставленных лиц, в том числе прибывающих из-за рубежа.

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Какой он сейчас

Четыре года назад журналист «Российской газеты» Юрий Снегирев предпринял «вылазку» в направлении этой загадочной и до сих пор закрытой от посторонних глаз территории Москвы. Снегирев написал об этом репортаж, с ретроспективой в прошлое, приводя архивные данные.

Судя по документам, приведенным Снегиревым, вопросом обеспечения безопасности прибывающих в Москву иностранных делегаций был озадачен еще Лаврентий Берия. Но только при Брежневе озаботились постройкой специального депо, которое сегодня носит официальное название «Вагонный участок центрального направления Московского филиала АО «Федеральная пассажирская компания».

Подъезды к спецвокзалу окружены железнодорожными ветками, идущими от Ленинградского и Ярославского вокзалов – «Брежневский вокзал» находится в парке «Б» (ж\д станция «Москва-Техническая-Курская» Московской железной дороги). Платформа, с которой отправляются поезда, одна. Территория огорожена, по периметру бетонный забор с колючей проволокой. Посторонним сюда вход воспрещен.

Ким Чен Ир на нем не был

Информагентство «РИА-Новости» сообщало, что в июле – августе 2001 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ир трижды посещал Россию. Его поезд прибывал на Ярославский вокзал, а потом состав отгоняли на «Брежневский вокзал», где вагоны стояли рядом с правительственным поездом, в котором первые лица государства обычно ездят по российским регионам. Ким Чен Ир «Брежневского вокзала» на самом деле не видел, он вместе с делегацией выходил на Ярославском вокзале.

... и спецтоннеля к вокзалу не копали

Официальной информации по «Правительственному вокзалу» немного – известно, что это стратегически важный объект, любые сведения о котором засекречены. Он расположен рядом со станцией Каланчевской, граничит с Ярославским и Ленинградскими вокзалами и внешне не отличается от любых других железнодорожных депо. Секретный объект состоит из вокзального здания, перрона и двух железнодорожных путей. Чаще всего этим объектом пользовался Брежнев, последний руководитель советского государства Михаил Горбачев предпочитал железнодорожному сообщению авиаперелеты.

В железнодорожной газете «Гудок» приводились воспоминания парторга Московско-Курского отделения Московской железной дороги Леонида Луговского, который каждый раз провожал генсека Леонида Брежнева во время его поездок по СССР со станции Москва-Каланчевская. Луговский, по его словам, ни разу не видел, чтобы автомобильный кортеж Брежнева подъезжал к станции. Поэтому возникли слухи о секретном подземном тоннеле, по которому якобы передвигался правительственный автотранспорт. В действительности же никакого скрытного подъезда к «Брежневскому вокзалу» не было – служба охраны главы государства просто зачищала территорию передвижения правительственного кортежа от посторонних лиц, что в итоге создавало иллюзию внезапного появления высокой делегации на железнодорожной станции.

В 1994 году в «Красной звезде» вышла статья «Вокзал для Брежнева», в которой говорилось о том, что данный объект еще тогда довольно редко использовался по прямому предназначению. Автор статьи, историк московского железнодорожного узла Юлиан Толстов, писал, что «Брежневский вокзал» после августовского путча 1991 года оказался в запустении. Лишь годы спустя возобновили его финансирование, но и оно было недостаточным для поддержания правительственного состава в надлежащем состоянии. В 90-х из этих элитных вагонов сформировали два поезда – «Президент-экспресс» и «Русь», в которых возили туристов по дальним внутрироссийским и зарубежным маршрутам.

В середине 90-х члены правительства РФ и первые лица государства прибегали к услугам «Брежневского вокзала» нечасто (как писал Юлиан Толстов, не чаще раза в квартал) – в таких случаях правительственные вагоны сцеплялись с обычными, предназначенными для рейсовых поездок. На памяти железнодорожников, «полноценный» спецпоезд, в котором каждый вагон был «целевой», снаряжался на этом вокзале в 1989 году, когда случилось землетрясение в Армении – он отправлялся в Ленинакан.