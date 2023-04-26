В картинах Гуго ван дер Гуса нет следов безумия
По мнению кураторов первой в истории ретроспективы гения нидерландской живописи XV века в Берлинской картинной галерее, искать в его шедеврах признаки сумасшествия бессмысленно, так как художник ничего не написал после начала болезни.
Нидерландские художники XV века изобрели новый тип реализма, научившись использовать возможности масляной живописи для виртуозной передачи светотени. Впоследствии их техника распространилась в Италии, что определило развитие живописи эпохи Возрождения, но сами представители раннего нидерландского искусства были надолго забыты. Их имена заново открыли лишь в XIX веке, и они сразу же приковали к себе внимание основоположников новой академической дисциплины — искусствоведения. Такие выдающиеся художники, как Рогир ван дер Вейден, Гуго ван дер Гус и Ян ван Эйк, по-прежнему остаются предметом изучения и научных дискуссий.
Ян ван Эйк и Рогир ван дер Вейден в последнее десятилетие были удостоены обстоятельных выставок. Теперь настал черед Гуго ван дер Гуса, создателя алтаря Портинари, быть может, самого выдающегося произведения искусства Северной Европы в собрании Галереи Уффици. Алтарь прибыл во Флоренцию в 1483 году и сразу же поразил флорентийцев XV века размерами и кристальной ясностью. Сам ван дер Гус умер годом ранее, пораженный загадочной душевной болезнью. В конце марта в Берлинской картинной галерее открылась первая в истории ретроспектива художника.
В экспозицию «Гуго ван дер Гус. Между страданием и блаженством» вошли два рисунка и десять из двенадцати картин, на сегодняшний день ему атрибутируемых. Знаменитая сцена поклонения волхвов из алтаря Монфорте (около 1470) из коллекции Берлинской картинной галереи представлена рядом с малоформатным Венским диптихом (около 1479). Одна половина диптиха, «Грехопадение», обнаруживает влияние ван Эйка, а вторая, «Оплакивание Христа», стилистически ближе к ван дер Вейдену. Кураторы также анализируют место Гуго ван дер Гуса в истории западного искусства, поместив работы художника в контекст приблизительно 50 произведений как его предшественников, в числе которых ван дер Вейден и Дирк Баутс, так и многочисленных последователей. Однако триптих из собрания Галереи Уффици не подлежит транспортировке, и его пришлось заменить полноразмерной фотографией.
Главная проблема для специалистов по творчеству Гуго ван дер Гуса — вопрос датировки его произведений. За чуть более чем десятилетие своего творческого пути он создал ряд крупноформатных и очень разных шедевров — сначала в мастерской в Генте, а затем в мастерской при монастыре под Брюсселем, куда он поступил конверзом (светский человек, живущий в обители), как полагают ученые, приблизительно в 1475–1477 годах. Кураторы выставки утверждают, что алтарь Портинари был написан несколько позже, чем считает ряд исследователей, и такой вывод они делают, основываясь на теории о том, что деревянная основа работы из Уффици была изготовлена в той же столярной мастерской, что и основы поздних вещей художника, хранящихся в Берлине и Брюгге. Это означает, что, даже если алтарь и предназначался для Гента, создавался он в стенах монастыря.
Значительное влияние на исследования жизни и творчества ван дер Гуса оказал датируемый началом XVI века рассказ о его загадочной депрессии и предполагаемой попытке самоубийства, найденный в 1860-х годах и проиллюстрированный в знаменитой картине 1872 года кисти Эмиля Ваутерса под названием «Безумие Гуго ван дер Гуса». Это полотно, которым восхищался Винсент ван Гог, тоже показывают в Берлине.
«Написана ли некая картина в 1470 или 1480 году, обычно не так уж важно, — объясняет один из кураторов выставки Стефан Кемпердик. — Однако в случае ван дер Гуса это имеет большое значение, потому что люди пытаются отыскать в его работах отпечаток безумия». Даже такой авторитет, как великий немецкий искусствовед Эрвин Панофский, видел следы сумасшествия на картинах, которые считаются поздними произведениями ван дер Гуса, в том числе в «Рождестве» (около 1480) из собственной коллекции берлинского музея и в недавно отреставрированном ярком «Успении Богородицы», привезенном из Брюгге. Однако кураторы нынешней выставки не согласны с этими предположениями. «Гуго ничего не написал после начала болезни», — говорит Кемпердик.