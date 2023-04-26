В картинах Гуго ван дер Гуса нет следов безумия

По мнению кураторов первой в истории ретроспективы гения нидерландской живописи XV века в Берлинской картинной галерее, искать в его шедеврах признаки сумасшествия бессмысленно, так как художник ничего не написал после начала болезни.

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Нидерландские художники XV века изобрели новый тип реализма, научившись использовать возможности масляной живописи для виртуозной передачи светотени. Впоследствии их техника распространилась в Италии, что определило развитие живописи эпохи Возрождения, но сами представители раннего нидерландского искусства были надолго забыты. Их имена заново открыли лишь в XIX веке, и они сразу же приковали к себе внимание основоположников новой академической дисциплины — искусствоведения. Такие выдающиеся художники, как Рогир ван дер Вейден, Гуго ван дер Гус и Ян ван Эйк, по-прежнему остаются предметом изучения и научных дискуссий.

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Ян ван Эйк и Рогир ван дер Вейден в последнее десятилетие были удостоены обстоятельных выставок. Теперь настал черед Гуго ван дер Гуса, создателя алтаря Портинари, быть может, самого выдающегося произведения искусства Северной Европы в собрании Галереи Уффици. Алтарь прибыл во Флоренцию в 1483 году и сразу же поразил флорентийцев XV века размерами и кристальной ясностью. Сам ван дер Гус умер годом ранее, пораженный загадочной душевной болезнью. В конце марта в Берлинской картинной галерее открылась первая в истории ретроспектива художника.

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В экспозицию «Гуго ван дер Гус. Между страданием и блаженством» вошли два рисунка и десять из двенадцати картин, на сегодняшний день ему атрибутируемых. Знаменитая сцена поклонения волхвов из алтаря Монфорте (около 1470) из коллекции Берлинской картинной галереи представлена рядом с малоформатным Венским диптихом (около 1479). Одна половина диптиха, «Грехопадение», обнаруживает влияние ван Эйка, а вторая, «Оплакивание Христа», стилистически ближе к ван дер Вейдену. Кураторы также анализируют место Гуго ван дер Гуса в истории западного искусства, поместив работы художника в контекст приблизительно 50 произведений как его предшественников, в числе которых ван дер Вейден и Дирк Баутс, так и многочисленных последователей. Однако триптих из собрания Галереи Уффици не подлежит транспортировке, и его пришлось заменить полноразмерной фотографией.

Главная проблема для специалистов по творчеству Гуго ван дер Гуса — вопрос датировки его произведений. За чуть более чем десятилетие своего творческого пути он создал ряд крупноформатных и очень разных шедевров — сначала в мастерской в Генте, а затем в мастерской при монастыре под Брюсселем, куда он поступил конверзом (светский человек, живущий в обители), как полагают ученые, приблизительно в 1475–1477 годах. Кураторы выставки утверждают, что алтарь Портинари был написан несколько позже, чем считает ряд исследователей, и такой вывод они делают, основываясь на теории о том, что деревянная основа работы из Уффици была изготовлена в той же столярной мастерской, что и основы поздних вещей художника, хранящихся в Берлине и Брюгге. Это означает, что, даже если алтарь и предназначался для Гента, создавался он в стенах монастыря.

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Значительное влияние на исследования жизни и творчества ван дер Гуса оказал датируемый началом XVI века рассказ о его загадочной депрессии и предполагаемой попытке самоубийства, найденный в 1860-х годах и проиллюстрированный в знаменитой картине 1872 года кисти Эмиля Ваутерса под названием «Безумие Гуго ван дер Гуса». Это полотно, которым восхищался Винсент ван Гог, тоже показывают в Берлине.